Гендиректор ФК "Шахтер": Теперь все наши усилия направлены на одну цель – выиграть эту войну

"Когда началась война, на границе было сложно, потому что тысячи и тысячи, а может быть, и миллионы хотели покинуть страну, с одной стороны, а с другой стороны, мы хотели привезти из-за границы помощь, продукты и лекарства, поэтому возникли проблемы. Теперь ситуация ясна и структурирована. У нас еще остались ряд логических проблем, но они не мешают стабильно работать", – отметил он.

По словам Палкина, часть игроков были перевезены в Сплит благодаря помощи футбольного директора клуба Дарио Срны и хорватских властей. Другие – работают волонтерами и помогают беженцам на "Львов Арене", где "Шахтер" организовал пункт помощи.

"На "Львов Арене" "Шахтер" предоставляет продукты питания, воду и медикаменты. Беженцы, в том числе многие дети, покинули свои родные города по всей Украине, взяв с собой только самое необходимое. Владелец клуба Ринат Ахметов помогает финансировать гуманитарную помощь и принимать тысячи переселенцев на стадионе, который сам принял "Шахтер" после того, как команда вынуждена была покинуть Донецк", – пишет издание.

По словам Сергея Палкина, для клуба и всех украинских любителей футбола очень важна поддержка, которую мировое футбольное сообщество оказывает Украине.

"Мы видим все, что происходит в мире. Мы видим чемпионат Англии, мы видим чемпионат Германии, и перед каждой игрой мы видим огромную поддержку. Мы все верим, что победим, это самое главное. Мы не ведем нормальную жизнь, у нас нет на это времени, мы не можем думать об отдыхе. Теперь все наши усилия направлены на одну цель: выиграть эту войну", – заявил Палкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Шахтер" передал теплую одежду на общую сумму более 1 млн грн для нужд мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, сообщали в пресс-службе клуба.