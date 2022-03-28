В Харьковской области в результате вторжения РФ погибли 346 мирных жителей – полиция

В числе погибших – 16 детей.
По данным полиции, за последние сутки в области погибло 10 человек, в том числе один ребенок.
27 марта российские оккупационные войска в Изюмском районе Харьковской области обстреляли автомобиль с семьей, погибли женщина, мужчина и трехлетний ребенок.
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
В ночь на 28 марта оккупанты нанесли 59 артиллерийских и минометных ударов по Харькову и населенным пунктам Харьковской области.