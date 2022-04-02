С начала масштабного вторжения России в Украине погибли и получили ранения более 400 детей – Офис генпрокурора

За сутки число погибших увеличилось на пять детей Фото: ЕРА (архив)

"Более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Из них 158 погибли и более 254 ранены. Эти данные не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Киевской (75), Донецкой (71) и Харьковской (56) областях. Всего случаи гибели и ранения детей подтверждены в 11 регионах Украины.

По данным Офиса генпрокурора, из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений Украины, 83 из них разрушены полностью.

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