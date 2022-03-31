"Что такое сирена, что взять в укрытие". Украинские программисты создали ролик для самых маленьких о безопасности во время войны. Видео

"В это время важно сохранить самое ценное – наших детей. Детям всех возрастов очень важно чувствовать безопасность. Безопасность во время войны начинается с осведомленности. Команда психологов и видеоредакторов разработала видеоролик для самых маленьких, в котором рассказывается, что такое сирена, как найти безопасное место в здании во время обстрелов, что взять с собой в укрытие, – анонсировали ролик его создатели. – Подобные анимации имели огромный успех у детей всех возрастов в Израиле во время последних войн".

Авторы отметили, что обучающее видео для украинских детей было создано с учетом психологии украинских детей и ситуации в стране.

ВИДЕО Видео: Filancy Marketing / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)