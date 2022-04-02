Невзоров: Украина показывает характер свободного человека, за это вас мочит Путин. Вы – опаснейший сосед

Невзоров: До чекистов долго доходит. До Путина наконец дошло, что в Украине случилась революция, что в Украине показали, что диктатора можно взять и сломать об колено Фото: lydianevzorova / Instagram

Невзоров уверен, что у Украины все будет хорошо, она уже стала "самой популярной страной мира".

Он подчеркнул, что Европа сейчас признает Украину "свободной страной, свободной безупречно", причем "в ней есть то, чего нет ни в каких голландиях, – есть мужество".

"Я подозреваю, оно и в голландиях есть... Просто Голландия далековато от России и туда еще не прилетала ни одна путинская ракета", – отметил Невзоров. По его словам, Украина показывает, что "характер свободного человека – он здесь".

"Так за что вас Путин-то мочит? Не за то, что ему мерещатся нацисты. До него наконец... До чекистов долго доходит. До него наконец дошло, что в Украине случилась революция, что в Украине показали, создали прецедент того, что диктатора можно взять и сломать об колено, что вы – опаснейший сосед", – сказал Невзоров.

По его мнению, Путин, возможно, надеялся, что Украина самостоятельно "затонет в коррупционном говне" или вернется к "совку", но позднее стало ясно, что этого не произойдет.

"Когда появился человек, которого на тот момент мало кто, кроме его избирателей, воспринимал всерьез и который оказался великим военным вождем... До [Владимира] Зеленского у Путина еще были иллюзии, но когда эти иллюзии закончились, началась война. И это была контрреволюция Путина, это была его месть", – заявил Невзоров.

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