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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Украина показывает характер свободного человека, за это вас мочит Путин. Вы – опаснейший сосед

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Невзоров: До чекистов долго доходит. До Путина наконец дошло, что в Украине случилась революция, что в Украине показали, что диктатора можно взять и сломать об колено
Невзоров: До чекистов долго доходит. До Путина наконец дошло, что в Украине случилась революция, что в Украине показали, что диктатора можно взять и сломать об колено
Фото: lydianevzorova / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что президент РФ Владимир Путин атаковал Украину не потому, что ему "мерещатся нацисты", а потому, что в Украине создали прецедент успешной борьбы с диктатурой. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Невзоров уверен, что у Украины все будет хорошо, она уже стала "самой популярной страной мира".

Он подчеркнул, что Европа сейчас признает Украину "свободной страной, свободной безупречно", причем "в ней есть то, чего нет ни в каких голландиях, – есть мужество".

"Я подозреваю, оно и в голландиях есть... Просто Голландия далековато от России и туда еще не прилетала ни одна путинская ракета", – отметил Невзоров. По его словам, Украина показывает, что "характер свободного человека – он здесь".

"Так за что вас Путин-то мочит? Не за то, что ему мерещатся нацисты. До него наконец... До чекистов долго доходит. До него наконец дошло, что в Украине случилась революция, что в Украине показали, создали прецедент того, что диктатора можно взять и сломать об колено, что вы – опаснейший сосед", – сказал Невзоров.

По его мнению, Путин, возможно, надеялся, что Украина самостоятельно "затонет в коррупционном говне" или вернется к "совку", но позднее стало ясно, что этого не произойдет. 

"Когда появился человек, которого на тот момент мало кто, кроме его избирателей, воспринимал всерьез и который оказался великим военным вождем... До [Владимира] Зеленского у Путина еще были иллюзии, но когда эти иллюзии закончились, началась война. И это была контрреволюция Путина, это была его месть", – заявил Невзоров. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин, объявляя о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что объявление "денацификации" – это "чистый нацизм и уничтожение украинской нации". "То же было в 1940-х годах – нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа", – сказал он. 

Президент США Джо Байден назвал циничными и непристойными заявления Путина о якобы "денацификации" Украины. Он напомнил, что президент Украины – еврей, а его родственники погибли во время Холокоста.

Мемориалы жертвам Холокоста, исследователи Второй мировой войны, историки, занимающиеся изучением геноцидов, осудили войну РФ против Украины. "Россия вульгарно инструментализировала антинацистскую риторику и пытается присвоить себе роль борца с нацизмом", – заявили в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр". 

После нападения РФ на Украину в американской разведке высказывали беспокойство относительно психической устойчивости Путина, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники. Ссылаясь на данные разведки, один из чиновников рассказал, что Путин полностью изолирован, в том числе из-за боязни заразиться коронавирусом, "сейчас он в основном один и отрезан от большинства своих советников".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Александр Невзоров, Евромайдан, война России против Украины, диктатор
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