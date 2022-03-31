Невзоров: Путинский фашизм – фашизм, который разворовал сам себя

"Путинский фашизм – это редкая, уникальная форма фашизма. Это фашизм разворованный. В процессе фашизации он был разворован. Благодаря этому вы сейчас погоните их из-под Киева, со всей территории Украины. Это фашизм, который разворовал сам себя. Понятно, что там идеалы [президента РФ] Владимира Владимировича [Путина]", – отметил Невзоров.

По его словам, когда путинский режим поймет, что в Украине ему ловить нечего, он погонит "бедную интеллигенцию, судя по всему, в лагеря".

"И тут я тебе могу сказать: там все будет нормально. Означено будет в документах Севлага, например: "Пригоним 2 тыс. интеллигентов". Которые, может, даже ничего не говорили про войну, но у них, понимаешь, очки, у них портфельчики, они какие-то умные слова говорят. Вот пригнали их. Выясняется: колючую проволоку украли – продали китайцам. Столбы ограждения по периметру, судя по всему, отправили контрабандой в Бельгию. Бараки не построены. Ничего не сделано. То есть даже в этом... Ведь путинский фашизм непрерывно продолжает воровать. И это единственное, кстати говоря, что в нем есть хорошего", – подчеркнул Невзоров.

Он также отметил, что много лет говорил о преступной путинской идеологии.

"Говорил, что преступная идеология, преступная иррациональная идеология, которая, по сути дела, является фашизмом... Потому что неважно, какой крестик на фашизме: восьмиконечный православный, или это четырехконечная свастика, или это трехконечный анх древнеегипетский. Какая разница? Мы все равно говорим о чудовищной идеологии, и мы знаем, что эта идеология, которой много веков жила Россия, постоянно провоцировала ее только на захваты, только на убийства, только на погромы, только на оккупацию всех своих соседей. Мы не видим ничего другого", – заявил ведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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