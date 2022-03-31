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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Путинский фашизм – фашизм, который разворовал сам себя

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Невзоров: Неважно, какой крестик на фашизме: восьмиконечный православный или это четырехконечная свастика
Невзоров: Неважно, какой крестик на фашизме: восьмиконечный православный или это четырехконечная свастика
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что путинская форма фашизма уникальна.

"Путинский фашизм – это редкая, уникальная форма фашизма. Это фашизм разворованный. В процессе фашизации он был разворован. Благодаря этому вы сейчас погоните их из-под Киева, со всей территории Украины. Это фашизм, который разворовал сам себя. Понятно, что там идеалы [президента РФ] Владимира Владимировича [Путина]", – отметил Невзоров.

По его словам, когда путинский режим поймет, что в Украине ему ловить нечего, он погонит "бедную интеллигенцию, судя по всему, в лагеря".

"И тут я тебе могу сказать: там все будет нормально. Означено будет в документах Севлага, например: "Пригоним 2 тыс. интеллигентов". Которые, может, даже ничего не говорили про войну, но у них, понимаешь, очки, у них портфельчики, они какие-то умные слова говорят. Вот пригнали их. Выясняется: колючую проволоку украли – продали китайцам. Столбы ограждения по периметру, судя по всему, отправили контрабандой в Бельгию. Бараки не построены. Ничего не сделано. То есть даже в этом... Ведь путинский фашизм непрерывно продолжает воровать. И это единственное, кстати говоря, что в нем есть хорошего", – подчеркнул Невзоров.

Он также отметил, что много лет говорил о преступной путинской идеологии.

"Говорил, что преступная идеология, преступная иррациональная идеология, которая, по сути дела, является фашизмом... Потому что неважно, какой крестик на фашизме: восьмиконечный православный, или это четырехконечная свастика, или это трехконечный анх древнеегипетский. Какая разница? Мы все равно говорим о чудовищной идеологии, и мы знаем, что эта идеология, которой много веков жила Россия, постоянно провоцировала ее только на захваты, только на убийства, только на погромы, только на оккупацию всех своих соседей. Мы не видим ничего другого", – заявил ведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня 36-й день войны РФ против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например США. При этом в Кремле продолжают утверждать, что все идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней".

Исследователи из тель-авивского Центра Кантора осудили неспровоцированную агрессию России против Украины и военные преступления, совершенные по указанию Путина.

"Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических мирных наций. На руках у Путина – кровь тысяч жертв, включая детей. Его политика является экзистенциальной угрозой мировой демократии, миру и безопасности", – отметили исследователи.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, фашизм, интеллигенция, война России против Украины
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