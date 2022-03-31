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Невзоров – Гордону про открытие против него уголовного дела в РФ: Нужно встать во весь рост и громко произнести: "Русский военный Следственный комитет, иди на х…й!"

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Невзоров: В России нет прокуратуры, нет Следственного комитета, а есть лакеи в погонах
Невзоров: В России нет прокуратуры, нет Следственного комитета, а есть лакеи в погонах
Фото: lydianevzorova / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону посоветовал ему не обращать внимания на открытое Следственным комитетом Российской Федерации дело и дождаться смены режима в стране.

Гордон напомнил, что Следком возбудил против него дело по трем статьям и может объявить его в международный розыск.

"Они не могут объявить. Неправда. Не в состоянии. Потому что сейчас Интерпол не принимает политически мотивированных дел, – сказал Невзоров. – Это раньше можно было запросить полицию или прокуратуру той или иной страны напрямую – и через Интерпол начинались какие-то процессуальные события. Сейчас существует центральный офис Интерпола, где есть специальный отдел, в котором производится сегрегация, отделение политически мотивированных дел от не политических. И все, что касается России... Они же понимают, что в России нет прокуратуры, нет Следственного комитета, а есть лакеи в погонах, что все дела в отношении журналистов – это политически мотивированные дела".

Невзоров рассказал, что сам недавно общался с представителями Интерпола по своему уголовному делу.

"Я тут могу тебе сказать: совершенно внезапно люди, о которых я не думал, что буду с ними дружить и беседовать, с такой нежностью, с такой теплотой [ко мне] отнеслись", – сказал публицист.

Гордон попросил у собеседника совета: что ему делать после открытия уголовного дела в России – "повеситься или застрелиться".

"Я посоветую встать во весь рост и громко, отчетливо произнести: "Русский военный корабль, иди на х...й!". Слово "корабль" можно заменить на "Следственный комитет". "Русский военный Следственный комитет, иди на х...й!" Вот что нужно сделать. И ничего другого не предполагается! Они еще и извиняться приедут"– прогнозирует Невзоров.

Публицист призвал Гордона "просто набраться терпения".

"Потому что не забывай, что смена режима приведет к неминуемой ротации руководства. Там есть ребята абсолютно современные, которые чокнутые на этом законе, которые действительно пришли служить закону. Они видят, что вместо служения закону их бросили на обслуживание диктатур. И я подозреваю, что там еще будут, когда все начнет заваливаться и разрушаться, – там будут еще серьезные, большие пертурбации", – сказал Невзоров.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 марта Следственный комитет России сообщил, что возбудил против Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.

В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".

Журналист назвал возбуждение уголовного дела против него "замечательным событием". "Это говорит о том, что я выполняю свой гражданский и человеческий долг честно", – отметил журналист. В своем заявлении он еще раз подчеркнул, что это Российская Федерация, а не Украина, совершает военные преступления, убивает граждан Украины и разрушает украинские города. "Владимир Путин, вам не запугать ни Украину, ни меня. Владимир Путин, преступник – не я, нацистский преступник – вы", – обратился Гордон к президенту РФ.

Гордон неоднократно заявлял, что не был в РФ с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть территории Донбасса. Журналист последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, розыск, Интерпол, Следственный комитет РФ, российская агрессия, война России против Украины
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