Невзоров – Гордону про открытие против него уголовного дела в РФ: Нужно встать во весь рост и громко произнести: "Русский военный Следственный комитет, иди на х…й!"

Невзоров: В России нет прокуратуры, нет Следственного комитета, а есть лакеи в погонах Фото: lydianevzorova / Instagram

Гордон напомнил, что Следком возбудил против него дело по трем статьям и может объявить его в международный розыск.

"Они не могут объявить. Неправда. Не в состоянии. Потому что сейчас Интерпол не принимает политически мотивированных дел, – сказал Невзоров. – Это раньше можно было запросить полицию или прокуратуру той или иной страны напрямую – и через Интерпол начинались какие-то процессуальные события. Сейчас существует центральный офис Интерпола, где есть специальный отдел, в котором производится сегрегация, отделение политически мотивированных дел от не политических. И все, что касается России... Они же понимают, что в России нет прокуратуры, нет Следственного комитета, а есть лакеи в погонах, что все дела в отношении журналистов – это политически мотивированные дела".

Невзоров рассказал, что сам недавно общался с представителями Интерпола по своему уголовному делу.

"Я тут могу тебе сказать: совершенно внезапно люди, о которых я не думал, что буду с ними дружить и беседовать, с такой нежностью, с такой теплотой [ко мне] отнеслись", – сказал публицист.

Гордон попросил у собеседника совета: что ему делать после открытия уголовного дела в России – "повеситься или застрелиться".

"Я посоветую встать во весь рост и громко, отчетливо произнести: "Русский военный корабль, иди на х...й!". Слово "корабль" можно заменить на "Следственный комитет". "Русский военный Следственный комитет, иди на х...й!" Вот что нужно сделать. И ничего другого не предполагается! Они еще и извиняться приедут", – прогнозирует Невзоров.

Публицист призвал Гордона "просто набраться терпения".

"Потому что не забывай, что смена режима приведет к неминуемой ротации руководства. Там есть ребята абсолютно современные, которые чокнутые на этом законе, которые действительно пришли служить закону. Они видят, что вместо служения закону их бросили на обслуживание диктатур. И я подозреваю, что там еще будут, когда все начнет заваливаться и разрушаться, – там будут еще серьезные, большие пертурбации", – сказал Невзоров.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube