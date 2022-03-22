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Следком России возбудил против Гордона дело за "призывы развязать против РФ войну с использованием ядерного оружия" и собирается объявить в розыск

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Против Гордона в РФ возбудили дело по нескольким статьям Уголовного кодекса
Против Гордона в РФ возбудили дело по нескольким статьям Уголовного кодекса
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, сообщила пресс-служба ведомства 21 марта.

Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы. 

В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".

Кроме того, у Следкома есть претензии к распространению Гордоном информации о преступлениях российских военных в Украине. В ведомстве назвали публикации о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, которые ведут вооруженные силы Российской Федерации, "заведомо ложной информацией". 

Следком сообщил, что сейчас проводит экспертизы для оценки высказываний Гордона, и пригрозил "принять меры к объявлению его в розыск".

Контекст:

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов. В январе 2022 года вместе с супругой, главным редактором издания Алесей Бацман журналист запустил в YouTube собственное ток-шоу "ГОРДОН". 

Сейчас у журналиста два YouTube-канала: канал "Дмитрий Гордон" он завел 19 июня 2011 года, а канал "В гостях у Гордона" – спустя год, 20 июня 2012-го. На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы "ГОРДОН", а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками. На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанными в рамках проекта "В гостях у Дмитрия Гордона". На первом канале сейчас 1,98 млн подписчиков, на втором – 2,82 млн.

Гордон неоднократно заявлял, что не был в РФ с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть территории Донбасса. Журналист последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Следственный комитет РФ, свобода слова, война России против Украины
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