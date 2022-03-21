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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну

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Гордон: Фашистская Россия, которой руководит военный преступник Путин, напала на мою страну, ни за что ни про что
Гордон: Фашистская Россия, которой руководит военный преступник Путин, напала на мою страну, ни за что ни про что
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Неспровоцированное нападение РФ на Украину демонстрирует, что Россия является нацистским государством. Об этом в эфире программы "Честное слово" на YouTube-канале "Популярная политика" заявил основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Происходит военное преступление в центре Европы, когда фашистская Россия, которой руководит военный преступник, фашист [Владимир] Путин, напала на мою страну, ни за что ни про что. Без всяких поводов эти люди пришли (хотя назвать их людьми трудно, невозможно) "освобождать" мою страну от нацистов. В моей стране никогда не было нацистов. Нацисты пришли в мою страну", – сказал Гордон.

Он отметил, что все последние годы российская пропаганда рассказывала россиянам ложь об Украине.

"Пропаганда  это страшная история. Восемь лет ежедневно в прайм-тайм на всех федеральных каналах говорили о том, что Украина  это нацисты и фашисты, что Украина – это недогосударство, что это черт-те что, что у нас кровожадные люди и так далее", – возмутился Гордон. 

Журналист подчеркнул, что миф о якобы нацизме в Украине был окончательно развенчан, когда в 2019 году к власти пришел Владимир Зеленский.

"В день победы Зеленского на выборах я сказал на весь мир в программе "Время покажет" [на российском "Первом канале"]: победа Зеленского  это крах вашей российской пропаганды. Потому что в фашистской, нацистской, бандеровской стране, где правит фашистская хунта, 73% избирателей проголосовали за еврея Зеленского. Причем действующий при этом премьер-министр  еврей [Владимир] Гройсман, а лидер оппозиции  еврей [Вадим] Рабинович. Это "фашистская", "нацистская", "бендеровскя" страна, где правит хунта, и вот так голосуют", – сказал Гордон. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин, объявляя о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Зеленский ответил, что объявление "денацификации" – это "чистый нацизм и уничтожение украинской нации". "То же было в 1940-х годах – нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа", – сказал он. 

Мемориалы жертвам Холокоста, исследователи Второй мировой войны, историки, занимающиеся изучением геноцидов, осудили войну РФ против Украины. "Россия вульгарно инструментализировала антинацистскую риторику и пытается присвоить себе роль борца с нацизмом", – заявили в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр". 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, нацизм, пропаганда, российская пропаганда, Владимир Зеленский, война России против Украины
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