Гордон: В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну

Гордон: Фашистская Россия, которой руководит военный преступник Путин, напала на мою страну, ни за что ни про что Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Происходит военное преступление в центре Европы, когда фашистская Россия, которой руководит военный преступник, фашист [Владимир] Путин, напала на мою страну, ни за что ни про что. Без всяких поводов эти люди пришли (хотя назвать их людьми трудно, невозможно) "освобождать" мою страну от нацистов. В моей стране никогда не было нацистов. Нацисты пришли в мою страну", – сказал Гордон.

Он отметил, что все последние годы российская пропаганда рассказывала россиянам ложь об Украине.

"Пропаганда – это страшная история. Восемь лет ежедневно в прайм-тайм на всех федеральных каналах говорили о том, что Украина – это нацисты и фашисты, что Украина – это недогосударство, что это черт-те что, что у нас кровожадные люди и так далее", – возмутился Гордон.

Журналист подчеркнул, что миф о якобы нацизме в Украине был окончательно развенчан, когда в 2019 году к власти пришел Владимир Зеленский.

"В день победы Зеленского на выборах я сказал на весь мир в программе "Время покажет" [на российском "Первом канале"]: победа Зеленского – это крах вашей российской пропаганды. Потому что в фашистской, нацистской, бандеровской стране, где правит фашистская хунта, 73% избирателей проголосовали за еврея Зеленского. Причем действующий при этом премьер-министр – еврей [Владимир] Гройсман, а лидер оппозиции – еврей [Вадим] Рабинович. Это "фашистская", "нацистская", "бендеровскя" страна, где правит хунта, и вот так голосуют", – сказал Гордон.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube