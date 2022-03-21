Гордон: В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну

"Происходит военное преступление в центре Европы, когда фашистская Россия, которой руководит военный преступник, фашист [Владимир] Путин, напала на мою страну, ни за что ни про что. Без всяких поводов эти люди пришли (хотя назвать их людьми трудно, невозможно) "освобождать" мою страну от нацистов. В моей стране никогда не было нацистов. Нацисты пришли в мою страну", – сказал Гордон.
Он отметил, что все последние годы российская пропаганда рассказывала россиянам ложь об Украине.
"Пропаганда – это страшная история. Восемь лет ежедневно в прайм-тайм на всех федеральных каналах говорили о том, что Украина – это нацисты и фашисты, что Украина – это недогосударство, что это черт-те что, что у нас кровожадные люди и так далее", – возмутился Гордон.
Журналист подчеркнул, что миф о якобы нацизме в Украине был окончательно развенчан, когда в 2019 году к власти пришел Владимир Зеленский.
"В день победы Зеленского на выборах я сказал на весь мир в программе "Время покажет" [на российском "Первом канале"]: победа Зеленского – это крах вашей российской пропаганды. Потому что в фашистской, нацистской, бандеровской стране, где правит фашистская хунта, 73% избирателей проголосовали за еврея Зеленского. Причем действующий при этом премьер-министр – еврей [Владимир] Гройсман, а лидер оппозиции – еврей [Вадим] Рабинович. Это "фашистская", "нацистская", "бендеровскя" страна, где правит хунта, и вот так голосуют", – сказал Гордон.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин, объявляя о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Зеленский ответил, что объявление "денацификации" – это "чистый нацизм и уничтожение украинской нации". "То же было в 1940-х годах – нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа", – сказал он.
Мемориалы жертвам Холокоста, исследователи Второй мировой войны, историки, занимающиеся изучением геноцидов, осудили войну РФ против Украины. "Россия вульгарно инструментализировала антинацистскую риторику и пытается присвоить себе роль борца с нацизмом", – заявили в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр".