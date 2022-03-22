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Следком РФ возбудил уголовное дело против журналиста Невзорова за публикации об обстреле роддома в Мариуполе

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Следком ищет Невзорова "с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий"
Следком ищет Невзорова "с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий"
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова, обвиняя его в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В качестве причины в Следкоме назвали публикацию Невзоровым "заведомо ложной информации об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в городе Мариуполе". Записи об этом журналист публиковал, в частности, в Instagram. Публикации сопровождались фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан.

Отмечается, что следователи устанавливают местонахождение Невзорова "с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий".

Дело возбуждено по п. "д", ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Сам Невзоров пока это не комментировал.

Контекст:

9 марта российские оккупанты нанесли авиаудары по роддому и детской больнице в Мариуполе. По данным местных властей, погибли три человека, в том числе ребенок, 17 получили ранения. Позднее умерла одна из попавших в фоторепортажи AP раненых беременных, ее нерожденный ребенок также не выжил.

Теги: Россия, Мариуполь, роддом, Следственный комитет РФ, журналисты, обстрелы, война России против Украины, уголовное дело
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