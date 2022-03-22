Следком РФ возбудил уголовное дело против журналиста Невзорова за публикации об обстреле роддома в Мариуполе

Следком ищет Невзорова "с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий" Фото: Александр Невзоров / Facebook

В качестве причины в Следкоме назвали публикацию Невзоровым "заведомо ложной информации об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в городе Мариуполе". Записи об этом журналист публиковал, в частности, в Instagram. Публикации сопровождались фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан.

Отмечается, что следователи устанавливают местонахождение Невзорова "с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий".

Дело возбуждено по п. "д", ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Сам Невзоров пока это не комментировал.