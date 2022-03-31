Невзоров: Эта война закончится победой Украины и сломом диктаторского режима Путина

"Я с самого начала сказал, давным-давно, что эта война закончится победой Украины. Она закончится сломом диктаторского режима [президента РФ Владимира] Путина", – сказал Невзоров.
Он отметил, что не может назвать конкретную дату, когда это произойдет.
"Называть по датам, по часам я не могу. Потому что постоянно примешиваются новые факторы. Но эти все новые факторы – из разряда ожидаемых. И точно так же, как я, ваш покорный слуга, предсказал фантастический героизм украинской армии, еще когда эта война казалась мифом и невзоровской фантазией, – точно так же я предсказываю, что будет и крушение режима, будет и победа Украины", – сказал публицист.
Он считает, что Путина ждет "трагическое будущее".
"А вот [какое именно] не знаю я. Не понимаю, честно говоря. Потому что гадать не люблю. У меня принцип совершенно другой. Есть ряд фактов – и я обязан сделать из них единственно возможный вывод. Но мне необходим этот ряд фактов. И необходимо, чтобы они находились в очень живой динамике и постоянных соотношениях друг с другом. То есть не так важна фактура, как их последовательность", – сказал Невзоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 36-й день войны России против Украины. Украинские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с российской стороной. Но, по данным СМИ, Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны".
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Путина встретиться в любой точке мира, кроме Украины, России и Беларуси, которые являются "конфликтующими сторонами". Но в России считают, что пока нет оснований для такой встречи.
Сейчас переговоры между Украиной и Россией проходят на уровне делегаций. Украину на них, в частности, представляют глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и министр обороны Алексей Резников. Очередной раунд состоялся 29 марта в Турции. Советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк называл переговорный процесс "очень сложным и вязким".
Еще один советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что война в Украине завершится до конца апреля.