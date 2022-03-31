Невзоров: Эта война закончится победой Украины и сломом диктаторского режима Путина

"Я с самого начала сказал, давным-давно, что эта война закончится победой Украины. Она закончится сломом диктаторского режима [президента РФ Владимира] Путина", – сказал Невзоров.

Он отметил, что не может назвать конкретную дату, когда это произойдет.

"Называть по датам, по часам я не могу. Потому что постоянно примешиваются новые факторы. Но эти все новые факторы – из разряда ожидаемых. И точно так же, как я, ваш покорный слуга, предсказал фантастический героизм украинской армии, еще когда эта война казалась мифом и невзоровской фантазией, – точно так же я предсказываю, что будет и крушение режима, будет и победа Украины", – сказал публицист.

Он считает, что Путина ждет "трагическое будущее".

"А вот [какое именно] не знаю я. Не понимаю, честно говоря. Потому что гадать не люблю. У меня принцип совершенно другой. Есть ряд фактов – и я обязан сделать из них единственно возможный вывод. Но мне необходим этот ряд фактов. И необходимо, чтобы они находились в очень живой динамике и постоянных соотношениях друг с другом. То есть не так важна фактура, как их последовательность", – сказал Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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