ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Путин профнепригоден как президент. Его обвели вокруг пальца три вороватых дурака

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Невзоров: Они свои чувства к Украине готовы реализовывать только через изнасилование
Невзоров: Они свои чувства к Украине готовы реализовывать только через изнасилование
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал президента РФ Владимира Путина профнепригодным.

"Путин, к сожалению, профнепригоден как президент. Не может быть профпригодным человек, которого могут обвести вокруг пальца три вороватых дурака, сказав ему: "Знаешь, Вова, блин, у нас армия, мы порвем всех!" И он верит! Ему не приходит в голову, что надо проверить и выяснить, что армии-то нет", – сказал Невзоров.

По его мнению, за последние десятилетия российская армия качественно практически не изменилась. 

"Она сидит в том самом с торчащими проводками, перекрашенном железном говне, которое вынули из черноземов Чечни. Это те же БТР, – я узнаю их – те же танки... Прибавилось несколько ракет ценой невероятных усилий. Чтобы сделать несколько ракет, они обобрали всю страну, на протяжении 20 лет культивируя нищету в провинциях", – сказал публицист. 

Он отметил, что за десятилетия, пока Путин находится у власти, в РФ не изменилась жизнь к лучшему. 

"Если бы он действительно занимался Россией эти годы, то Россия была бы настолько привлекательной, что Украина, может быть, сама начала бы посматривать в ее сторону... Нет! Они свои чувства к Украине готовы реализовывать только через изнасилование, только через кровь, боль, схватки, муку для всех и трагический исход для себя", – считает Невзоров. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня 36-й день войны РФ против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.  

По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США. При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней". 

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что Путина держат в информационной изоляции и не передают ему все данные о войне в Украине. "Ну кто бы ему докладывал без страха, без боязни, что украинские крестьяне забирают танки – и вывозят их на своих тракторах? Ты должен быть очень смелым, чтобы включить это в свой доклад Путину. Поэтому я уверен, что часть информации он получает, а часть не получает", – сказал Грозев.

В американской разведке считают, что Путина дезинформируют о том, насколько плохо российские военные действуют в Украине, его собственные советники. В США предполагают, что они боятся говорить своему шефу правду. Так, по словам американского чиновника, от Путина скрывали информацию об участии в войне солдат срочной службы и случаях их гибели.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Мы пытаемся бороться с мародерами, с людьми, которые могут шастать по чужим квартирам". 62-летний Боклан рассказал, как помогает теробороне
  "Мы пытаемся бороться с мародерами, с людьми, которые могут шастать по чужим квартирам". 62-летний Боклан рассказал, как помогает теробороне
67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера
67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (38412)
2
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (19826)
3
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (17826)
4
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (16260)
5
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже (14062)
6
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью (9459)
7
"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео (8533)
8
Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит (8158)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS