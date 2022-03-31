Невзоров: Путин профнепригоден как президент. Его обвели вокруг пальца три вороватых дурака

"Путин, к сожалению, профнепригоден как президент. Не может быть профпригодным человек, которого могут обвести вокруг пальца три вороватых дурака, сказав ему: "Знаешь, Вова, блин, у нас армия, мы порвем всех!" И он верит! Ему не приходит в голову, что надо проверить и выяснить, что армии-то нет", – сказал Невзоров.
По его мнению, за последние десятилетия российская армия качественно практически не изменилась.
"Она сидит в том самом с торчащими проводками, перекрашенном железном говне, которое вынули из черноземов Чечни. Это те же БТР, – я узнаю их – те же танки... Прибавилось несколько ракет ценой невероятных усилий. Чтобы сделать несколько ракет, они обобрали всю страну, на протяжении 20 лет культивируя нищету в провинциях", – сказал публицист.
Он отметил, что за десятилетия, пока Путин находится у власти, в РФ не изменилась жизнь к лучшему.
"Если бы он действительно занимался Россией эти годы, то Россия была бы настолько привлекательной, что Украина, может быть, сама начала бы посматривать в ее сторону... Нет! Они свои чувства к Украине готовы реализовывать только через изнасилование, только через кровь, боль, схватки, муку для всех и трагический исход для себя", – считает Невзоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 36-й день войны РФ против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США. При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней".
Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что Путина держат в информационной изоляции и не передают ему все данные о войне в Украине. "Ну кто бы ему докладывал без страха, без боязни, что украинские крестьяне забирают танки – и вывозят их на своих тракторах? Ты должен быть очень смелым, чтобы включить это в свой доклад Путину. Поэтому я уверен, что часть информации он получает, а часть не получает", – сказал Грозев.
В американской разведке считают, что Путина дезинформируют о том, насколько плохо российские военные действуют в Украине, его собственные советники. В США предполагают, что они боятся говорить своему шефу правду. Так, по словам американского чиновника, от Путина скрывали информацию об участии в войне солдат срочной службы и случаях их гибели.