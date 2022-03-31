Невзоров: Чтобы уютно чувствовать себя при дворе Путина, лучше всего иметь какой-то тяжелый диагноз

Речь об этом зашла во время обсуждения заявлений спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об Украине. Гордон напомнил, что Матвиенко – уроженка Украины (она родилась в Хмельницкой области, окончила в Украине школу и училище, а затем переехала в Россию).

"Я из Питера ее лично сдавал в Москву. Она еще была нормальная тетка. Веселая, нормальная тетка с абсолютно человеческими реакциями. Но она понимает, что для того, чтобы спокойно себя чувствовать рядом с сумасшедшим диктатором, надо прикидываться шизофреничкой. И у нее, надо сказать, раз от раза получается все лучше и лучше", – сказал Невзоров.

Он напомнил, что на днях Матвиенко сказала, что Россия вынуждена была начать "спецоперацию", чтобы остановить войну, которую Киев развязал против Украины.

"Им действительно надо переписывать учебники психиатрии. Потому что любому человеку бросится в глаза несоответствие того, что они говорят, психиатрической реальности. Их это не смущает. Они живут в своем замкнутом, волшебном кремлевском пузыре. Они поклоняются силе [президента РФ Владимира] Путина, которую они для себя придумали. Они не видят, что Владимир Владимирович, к сожалению, профнепригоден как президент", – считает публицист.

Он еще раз вернулся к обсуждению Матвиенко, когда говорил, что Россия все годы, пока шла война на Донбассе, блокировала вопрос введения туда миротворческого контингента из Европы.

"Всегда ввод миротворцев блокировала именно российская сторона, моя любимая Валентина Ивановна. "Это нелогично! Это нелогично – вводить туда миротворцев". Конечно, они столько денег влили, чтобы организовать язву, гнойную, кровоточивую, они столько усилий приложили, чтобы в боку Украины была эта дыра, через которую можно залезть в ее организм. И теперь, конечно, миротворцы – "это нелогично". И ее можно понять. Валентина Ивановна еще не так умело маскировалась под шизофреничку, – сказал Невзоров. – Не смейся, Гордон! Действительно, чтобы уютно себя чувствовать при дворе Путина, лучше всего иметь какой-то тяжелый диагноз. Тогда к тебе начинают относиться с доверием".

В этом же интервью публицист сказал, что Путина в основном окружают трусливые люди, "спаянные диким страхом".

"Они понимают, что Путин – это не только карающая их лично рука при случае, это некая абсолютная сила, частью которой являются и они сами. Не будет Путина – от них останутся маленькие, грязные лужицы", – сказал Невзоров.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube