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Невзоров о членах Совбеза РФ: "Стадо баранов" – незаслуженный комплимент для них. Медведев оказался особо опасным в своем холуйстве

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Невзоров: Я не могу найти в зоологии аналог столь преступного и позорного поведения
Невзоров: Я не могу найти в зоологии аналог столь преступного и позорного поведения
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Члены Совета безопасности РФ являются трусливыми людьми, которые полностью зависят от президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

Гордон напомнил об обсуждаемом заседании Совбеза, на котором рассматривали вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Журналист сказал, что это было "унылое зрелище", а участников заседания назвал "стадом баранов".

"Я думаю, что "стадо баранов" – абсолютно незаслуженный комплимент. Вы, вероятно, очень плохо знаете баранов и плохо о них думаете. Эти существа в своей деградации опустились не то что ниже баранов – я не могу найти в зоологии аналог столь преступного и позорного поведения", – отреагировал Невзоров.

Он сказал, что на заседании присутствовали люди, "спаянные диким страхом".

"Они понимают, что Путин – это не только карающая их лично рука при случае, это некая абсолютная сила, частью которой являются и они сами. Не будет Путина – от них останутся маленькие, грязные лужицы. Они никто. Они не интеллектуальны, у них нет опыта, они неинтересны абсолютно и ничего собой не представляют", – считает публицист.

Присутствующих на заседании представителей правоохранительных органов, в частности председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова, Невзоров назвал "лакеями в погонах" и "исключительно трусливыми людьми", иначе, по его мнению, они бы возбудили уголовное дело против Путина.

"Если они всерьез употребляли слово "закон" и говорили о священности закона, то они обязаны были бы возбудиться по 353-й [статье] на Владимира Владимировича за разжигание агрессивной войны и за ведение агрессивной войны. Оттого, что – ах, какая хитрость!  мы не будем говорить, что это война, мы скажем, что это спецоперация [война не перестанет быть войной]. Блин, оттого, что насильник мне говорит, что он не насиловал, а совершал серию фрикций, суть криминального события абсолютно не меняется. И прокуратура, и Следственный комитет обязаны были возбудить уголовное дело. Хотя бы административку! Когда им в эфире чеченцы, ухмыляясь, говорят, что они будут отрезать такому-то голову, ну хотя бы штрафик вы им выпишьте, ну хотя бы полторы тысячи! Страшно. Но не страшно потакать", – сказал Невзоров. 

Он особенно выделил также заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. 

"Он оказался особенно опасным в своем холуйстве. Он переходит все границы холуйства", – считает публицист. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Совет безопасности РФ, как сообщается на его сайте, состоит из председателя (президента Путина) и еще 29 членов, 12 из которых являются постоянными. 

Заседание Совбеза РФ, на котором рассматривали признание "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", состоялось 21 февраля. Никто из членов Совбеза РФ тогда не выступил против такого признания. В СМИ широко разошлась перепалка, которая состоялась на этом заседании между Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Во время выступления Путин требовал от Нарышкина дать прямой ответ, поддерживает ли он признание "ЛДНР", тот запутался и сказал, что поддерживает присоединение оккупированных территорий Донбасса к РФ.

После обсуждения Путин объявил о признании "независимости" террористов и подписал соответствующие указы. Спустя три дня, 24 февраля, президент РФ объявил Украине войну.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Александр Бастрыкин, Совет безопасности РФ, Игорь Краснов
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