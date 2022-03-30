Невзоров о членах Совбеза РФ: "Стадо баранов" – незаслуженный комплимент для них. Медведев оказался особо опасным в своем холуйстве

Гордон напомнил об обсуждаемом заседании Совбеза, на котором рассматривали вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Журналист сказал, что это было "унылое зрелище", а участников заседания назвал "стадом баранов".

"Я думаю, что "стадо баранов" – абсолютно незаслуженный комплимент. Вы, вероятно, очень плохо знаете баранов и плохо о них думаете. Эти существа в своей деградации опустились не то что ниже баранов – я не могу найти в зоологии аналог столь преступного и позорного поведения", – отреагировал Невзоров.

Он сказал, что на заседании присутствовали люди, "спаянные диким страхом".

"Они понимают, что Путин – это не только карающая их лично рука при случае, это некая абсолютная сила, частью которой являются и они сами. Не будет Путина – от них останутся маленькие, грязные лужицы. Они никто. Они не интеллектуальны, у них нет опыта, они неинтересны абсолютно и ничего собой не представляют", – считает публицист.

Присутствующих на заседании представителей правоохранительных органов, в частности председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова, Невзоров назвал "лакеями в погонах" и "исключительно трусливыми людьми", иначе, по его мнению, они бы возбудили уголовное дело против Путина.

"Если они всерьез употребляли слово "закон" и говорили о священности закона, то они обязаны были бы возбудиться по 353-й [статье] на Владимира Владимировича за разжигание агрессивной войны и за ведение агрессивной войны. Оттого, что – ах, какая хитрость! – мы не будем говорить, что это война, мы скажем, что это спецоперация [война не перестанет быть войной]. Блин, оттого, что насильник мне говорит, что он не насиловал, а совершал серию фрикций, суть криминального события абсолютно не меняется. И прокуратура, и Следственный комитет обязаны были возбудить уголовное дело. Хотя бы административку! Когда им в эфире чеченцы, ухмыляясь, говорят, что они будут отрезать такому-то голову, ну хотя бы штрафик вы им выпишьте, ну хотя бы полторы тысячи! Страшно. Но не страшно потакать", – сказал Невзоров.

Он особенно выделил также заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Он оказался особенно опасным в своем холуйстве. Он переходит все границы холуйства", – считает публицист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube