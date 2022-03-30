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Невзоров: Все, что я знал о Путине, можно списать, он подвергся страшному облучению в реакторе власти

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Невзоров: Путин, имея, вероятно, неповрежденный в электрохимическом смысле мозг, находится во власти абсолютно шизофренических идей
Невзоров: Путин, имея, вероятно, неповрежденный в электрохимическом смысле мозг, находится во власти абсолютно шизофренических идей
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что за годы пребывания у власти президент РФ Владимир Путин "подвергся страшному облучению" и что он одержим "совершенно бредовыми идеями". Такое мнение публицист высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон сказал, что Невзоров хорошо знал Путина и "представляет его психотип", и спросил, почему тот решил развязать войну против Украины. 

"Нельзя сказать, что очень хорошо [знаю Путина]. Не бывает людей, которые хорошо знают чекистов, но тем не менее знал. Потому что не забывай, что он подвергся страшному облучению в том реакторе власти, в котором он прожил последние 20 лет. Это существенным образом переделывает человека. Поэтому то, что я знал, в принципе, можно списать", – ответил Невзоров. 

Он считает, что главная причина, почему Путин развязал войну, – "он находится во власти абсолютно шизофренических идей", которые пересилили в нем адекватность. 

"Имея, вероятно, интактный, то есть неповрежденный в электрохимическом смысле мозг с нормальной реакторикой, он находится во власти абсолютно шизофренических идей. Потому что идея всемирного господства, "русского мира", превосходства русской культуры или нации, торжества с помощью оружия  это настолько же бредовые идеи, как и идея, например, поедания мозга своего отца или идея натирания фаршем из альбиноса. Мы недооцениваем того, что мировоззрение человека может быть выстроено из совершенно шизофренических, с нашей точки зрения, с точки зрения цивилизации, просвещения Европы, всего передового, идей. У Путина именно эта история. Не кусая [министра обороны Сергея] Шойгу за нос и не грызя стол, тем не менее он одержим совершенно бредовыми идеями, которые пересилили в нем ту адекватность, которая изначально была в нем как в цивилизованном человеке", – считает публицист. 

Он убежден: Путин абсолютно не критично воспринимает идеи, связанные с "русским миром".

"Он не критично воспринял бредовые, иррациональные идеи так называемых философов, того же [Николая] Бердяева, [Ивана] Ильина, массы этих завшивленных, дремучих старцев, которые объясняют, что спасение только в свинстве, противодействии прогрессу, лаптях, вшах, грязи, помойке, что именно это дает духовное величие. Почти все иррациональные идеи, воспринятые всерьез, приводят к Харькову, Мариуполю, Освенциму и Нюрнбергскому процессу. И таких идиотов мы видели за историю человечества очень много. Потому что даже [азиатские полководцы] Тимур, Чингисхан и все остальные бредуны-завоеватели руководствовались идеологией, идеями отравленными и патологическими", – отметил ведущий. 

Невзоров сказал, что не знает, когда "произошло отравление" Путина бредовыми идеями по Украине, но отметил, что мотивы, которые он озвучил, объясняя нападение на нее, выглядят неправдоподобно

"[Неизвестно], в какой момент произошло отравление слабого мозга Владимира Владимировича этими патологическими, иррациональными приемами и идеями, которые вынудили его сочинить, бл...дь, сочинить нацистов в Украине... Хоть бы [выдумал] что-нибудь более правдоподобное  например, что вы наполовину марсиане и захвачены давно планетой Марс или что вы там все наркоманы – и поэтому вас надо бомбить..." – сказал публицист. 

Невзоров подчеркнул, что хотя Путиным "владеют токсичные, бредовые, шизофренические идеи", утверждение, что он сумасшедший, – под большим вопросом. Гордон спросил, можно ли в таком случае назвать президента РФ идиотом. 

"Нет, это не дает бытовой идиотии. Человек находит выход из комнаты, правильно обращается с солонкой, может поймать карандаш, проводит заседания Совета безопасности... Но главные, глобальные, магистральные действия в его жизни, как правило, идиотичны и преступны", – объяснил публицист. 

Он считает, что находиться во власти бредовых идей хуже, чем быть шизофреником. 

"Мы властны над очень многими психическими болезнями благодаря фармакологии, но мы абсолютно бессильны, когда мы имеем дело с бредовыми идеями", – резюмировал публицист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин, объявляя о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что объявление "денацификации" – это "чистый нацизм и уничтожение украинской нации". "То же было в 1940-х годах – нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа", – сказал он. 

Президент США Джо Байден назвал циничными и непристойными заявления Путина о якобы "денацификации" Украины. Он напомнил, что президент Украины – еврей, а его родственники погибли во время Холокоста.

Мемориалы жертвам Холокоста, исследователи Второй мировой войны, историки, занимающиеся изучением геноцидов, осудили войну РФ против Украины. "Россия вульгарно инструментализировала антинацистскую риторику и пытается присвоить себе роль борца с нацизмом", – заявили в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр". 

После нападения РФ на Украину в американской разведке высказывали беспокойство относительно психической устойчивости Путина, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники. Ссылаясь на данные разведки, один из чиновников рассказал, что Путин полностью изолирован, в том числе из-за боязни заразиться коронавирусом, "сейчас он в основном один и отрезан от большинства своих советников".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, война России против Украины, русский мир
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