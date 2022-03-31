Невзоров: Украине будет хорошо, она уже стала самой популярной страной в мире

"[Одесский сатирик] Михаил Михайлович Жванецкий мне рассказывал, как он шел однажды по Привозу и продавец ему говорит: "Миша, ну ты скажи: хорошо будет?" Жванецкий сказал: "Хорошо уже было". Скажите, пожалуйста: хорошо будет?" – спросил Гордон.
"Вам? Украине? Да. Это я абсолютно с уверенностью могу сказать. Украина будет в течение долгого времени самой популярной страной мира. Она уже стала самой популярной страной мира. Потому что ты там сидишь и не понимаешь, до какой степени единодушен мир в понимании вашей трагедии и в преклонении перед вашим мужеством. Это тотально", – сказал Невзоров.
Он отметил, что сейчас Украину признают "безупречно свободной страной".
"И вместе с тем, в ней есть то, чего нет ни в каких голландиях. Есть мужество. Я подозреваю, оно и в голландиях есть... Просто Голландия далековато от России, и туда еще не прилетала ни одна путинская ракета. Прилетит – эти штуки мгновенно мобилизуют мужество... Тем не менее Европа считает себя избыточно толерантной, повернутой на теме гомосексуализма, расизма, антирасизма... А на самом деле сейчас Украина показывает, что этот характер свободного человека – он здесь", – сказал публицист.
В этом же интервью он спрогнозировал, что война закончится победой Украины и "сломом диктаторского режима [президента РФ Владимира] Путина".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 36-й день войны России против Украины. Украинские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с российской стороной. Но, по данным СМИ, Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны".
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Путина встретиться в любой точке мира, кроме Украины, России и Беларуси, которые являются "конфликтующими сторонами". Но в России считают, что пока нет оснований для такой встречи.
Сейчас переговоры между Украиной и Россией проходят на уровне делегаций. Украину на них, в частности, представляют глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и министр обороны Алексей Резников. Очередной раунд состоялся 29 марта в Турции. Советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк называл переговорный процесс "очень сложным и вязким".
Еще один советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что война в Украине завершится до конца апреля.