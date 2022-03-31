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Невзоров: Украине будет хорошо, она уже стала самой популярной страной в мире

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Невзоров: Сейчас Украина показывает, что этот характер свободного человека он здесь
Невзоров: Сейчас Украина показывает, что этот характер свободного человека – он здесь
Фото: lydianevzorova / Instagram

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров убежден, что после войны Украину ждет счастливое будущее. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"[Одесский сатирик] Михаил Михайлович Жванецкий мне рассказывал, как он шел однажды по Привозу и продавец ему говорит: "Миша, ну ты скажи: хорошо будет?" Жванецкий сказал: "Хорошо уже было". Скажите, пожалуйста: хорошо будет?" – спросил Гордон. 

"Вам? Украине? Да. Это я абсолютно с уверенностью могу сказать. Украина будет в течение долгого времени самой популярной страной мира. Она уже стала самой популярной страной мира. Потому что ты там сидишь и не понимаешь, до какой степени единодушен мир в понимании вашей трагедии и в преклонении перед вашим мужеством. Это тотально", – сказал Невзоров. 

Он отметил, что сейчас Украину признают "безупречно свободной страной". 

"И вместе с тем, в ней есть то, чего нет ни в каких голландиях. Есть мужество. Я подозреваю, оно и в голландиях есть... Просто Голландия далековато от России, и туда еще не прилетала ни одна путинская ракета. Прилетит – эти штуки мгновенно мобилизуют мужество... Тем не менее Европа считает себя избыточно толерантной, повернутой на теме гомосексуализма, расизма, антирасизма... А на самом деле сейчас Украина показывает, что этот характер свободного человека – он здесь", – сказал публицист. 

В этом же интервью он спрогнозировал, что война закончится победой Украины и "сломом диктаторского режима [президента РФ Владимира] Путина".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня 36-й день войны России против Украины. Украинские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с российской стороной. Но, по данным СМИ, Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны".

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Путина встретиться в любой точке мира, кроме Украины, России и Беларуси, которые являются "конфликтующими сторонами". Но в России считают, что пока нет оснований для такой встречи

Сейчас переговоры между Украиной и Россией проходят на уровне делегаций. Украину на них, в частности, представляют глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и министр обороны Алексей Резников. Очередной раунд состоялся 29 марта в Турции. Советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк называл переговорный процесс "очень сложным и вязким"

Еще один советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что война в Украине завершится до конца апреля.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, российская агрессия, война России против Украины
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