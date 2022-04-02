Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, есть раненные – глава ОВА

Резниченко сообщил о ракетном ударе по объектам Днепропетровской области Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены. В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели потушили. Пострадавших нет", – написал он.

Кроме того, ночью, по данным Резниченко, в Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты и беспилотник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)