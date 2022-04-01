Оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту вблизи Одессы, есть пострадавшие – Марченко

"Только что противник совершил удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Мы так этого не оставим", – сказал он и пообещал, что оккупанты пожалеют "за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли".
Марченко добавил, что в результате удара есть пострадавшие.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупационные войска наносили ракетные удары по населенным пунктам Одесской области и ранее, 22 марта по одному из них выпустили пять ракет, говорил Марченко. Также в области неоднократно сбивали крылатые ракеты оккупантов, пресекали попытки противника высадить десант.