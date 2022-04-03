Российские военные расстреляли семью под Киевом на глазах у их шестилетнего сына

В тот день колонна из 10 автомобилей направлялась по шоссе в Киев, спасаясь от преследования российской армии. Проезжая по шоссе, они увидели на обочине российский танк. На кадрах с дрона отчетливо видно, что он помечен буквой V – одним из символов российской военной кампании в Украине.

Остальные автомобили быстро развернулись и уехали в обратную сторону. Но машина семьи Иовенко остановилась, вероятно, заглохла из-за выстрела.

Сразу после остановки Максим Иовенко вышел из автомобиля с поднятыми руками. Российские военные открыли по нему огонь. Его жена Ксения также погибла при обстреле – этого не видно на видео, так как она была расстреляна внутри автомобиля. Отец убитого Максима рассказал, что она закрыла собой сына при обстреле.

В автомобиле также находилась пожилая мама одного из друзей Максима. После нападения оккупанты оттащили тело мужчины от машины. Мальчика с пожилой женщиной сперва отвели к большой яме, но потом решили отпустить и провели к заправке.

Обратно они пошли пешком – так их и нашли, прямо на дороге. Позднее женщина рассказала, что Максим кричал о том, что в машине ребенок, после чего последовал выстрел. Отряд теробороны Bugatti сообщает, что пожилая женщина и мальчик находятся в безопасности.

После освобождения региона журналисты побывали на месте убийства пары. Сейчас их машина сильно обожжена, хотя на кадрах убийства супругов огня не видно. По одной из версий, экипаж российского танка поджег ее вместе с телами, чтобы скрыть следы произошедшего.

Отряд Bugatti направил снятые дроном кадры правительству Украины, а копию – в центральный департамент полиции Лондона.

На протяжении еще нескольких сотен метров по обе стороны дороги – лишь сгоревшие автомобили и мертвые тела, сообщают журналисты. Момент смерти этих людей не зафиксирован на пленку, никаких других свидетельств произошедшего тоже нет. Одна из наиболее очевидных версий следствия сводится к тому, что все они были убиты экипажем все того же танка или другими российскими военными.

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube