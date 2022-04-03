Россия еще не отказалась от планов высадить морской десант в Украине – британская разведка

Британская разведка отмечает, что попытка провести такую операцию "связана с большим риском из-за подготовленности украинских военных".

"Российские военно-морские силы продолжают блокировать украинское побережье в Черном и Азовском морях, препятствуя пополнению запасов Украины морскими путями", – говорится в сообщении.

В Лондоне также упомянули о минах, которые появились в Черном море. Британская разведка считает, что происхождение мин остается спорным, но "их присутствие почти наверняка связано с действиями российского флота".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российский флот заблокировал подходы к украинским портам, в том числе Одессы и Черноморска.

Оккупационные войска с конца марта наносят ракетные удары по населенным пунктам Одесской области. 22 марта по одному из них выпустили пять ракет. Также в области неоднократно сбивали крылатые ракеты оккупантов, пресекали попытки противника высадить десант.

Последний раз Одессу атаковали вечером 1 апреля из ракетного комплекса "Искандер".

Украинские военные также успешно нанесли удар по одному из кораблей РФ, подходивших близко к Одессе.