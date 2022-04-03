За месяц до вторжения России в Украину США предоставили Киеву информацию о военных планах Москвы – СМИ

По данным издания, Бернс встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего у украинской стороны появилась разведывательная информация, которая "значительно помогла Украине в первые дни войны".

В частности, сообщалось о намерении РФ нанести "быстрый удар по Киеву со стороны Беларуси", а также о планах использовать для переброски оккупационных войск к столице Украины через аэродром в Гостомеле.

The Wall Street Journal пишет, что не все союзники США верили данным американской разведки о планируемом вторжении. Так, в Европе большинству союзников США "было трудно поверить", что президент РФ Владимир Путин решится на масштабную агрессию.

Ссылаясь на источники во Франции, американское издание отмечает, что во время многочасовых попыток Эммануэля Макрона отговорить Путина от войны против Украины глава Кремля "по кругу читал длинные лекции об историческом единстве России и Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)