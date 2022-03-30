"Недоразведчики, мы все знаем о вас!" Украинская разведка опубликовала данные российских спецназовцев, совершающих преступления в Украине

"Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 1327-го центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения Главного разведывательного управления, совершающих военные преступления против народа Украины. Недоразведчики, мы все знаем о вас! Гарантируем, что никакой "центр" вас не подготовит к гневу, который вас ждет не только от нашего подразделения, но и от всего народа Украины!" – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)