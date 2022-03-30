Украинские военные уничтожили систему залпового огня "Солнцепек" оккупантов

"Колонна шла на село в Харьковской области и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, транспортно-заряжающую машину от "Солнцепека" развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы", – рассказал военный с позывным Сид.

По информации ОМБР, в колонне была одна машина из всего комплекса. В посте добавили, что "хваленые "Солнцепеки" теперь стоят брошенные в полях".