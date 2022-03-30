Украинские военные уничтожили систему залпового огня "Солнцепек" оккупантов

"Колонна шла на село в Харьковской области и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, транспортно-заряжающую машину от "Солнцепека" развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы", – рассказал военный с позывным Сид.
По информации ОМБР, в колонне была одна машина из всего комплекса. В посте добавили, что "хваленые "Солнцепеки" теперь стоят брошенные в полях".
Россия признала применение в Украине тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", которая использует снаряды с термобарическим составом.
Британская разведка отметила, что удар такого оружия может быть очень разрушителен. "Оно не запрещено, но его использование крайне ограничено: нельзя стрелять по военным целям, если это может задеть мирное население, или в том случае, если разрушения будут серьезнее, чем военное преимущество, и причинят ненужное страдание", – сказано в ролике министерства обороны Великобритании.