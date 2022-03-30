Оккупанты обстреляли Нежин, есть раненые и погибший – мэр

В результате обстрела один человек погиб.

"Повреждены 10 частных домов, три разрушены, также повреждены автомобили и гаражи", – отметил мэр.

29 марта оккупанты нанесли удар по центру Чернигова. Пострадали жилые дома, объекты бюджетной сферы, торговли, гражданской инфраструктуры, сообщила в Facebook пресс-служба Черниговской областной военной администрации.

"За последние сутки в области зарегистрировано 20 пожаров, из них 12 – из-за обстрелов российской армией населенных пунктов (пять – жилой сектор, четыре – объекты разных форм собственности, один – транспорт, один – хозяйственные сооружения)", – уточнили в посте.

Контекст:

Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население.

3 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко говорил, что разрушения в городе сравнимы с теми, которые были при бомбардировкааах нацистами в 1941 году. 23 марта он сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".

По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения. 29 марта он заявил, что в Чернигове погибло от 350 до 400 мирных жителей.