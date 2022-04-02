Российские военные устроили в Беларуси базар, где продают награбленное в Украине – разведка

"В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне добыли путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, российские оккупанты пытаются обменять украденные доллары и евро. Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки, что россияне не хотят делать из-за запрета командования.

Сейчас оккупанты организовали централизованные поставки новых партий мародерского "товара" на свой базар. В частности, из города Бурынь Сумской области в направлении госграницы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом: промышленными товарами и вещами домашнего обихода.

По данным разведки, в белорусском городе Мозырь скапливаются российские военные КАМАЗы, из которых солдаты выгружают вещи из Украины. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК.

Видео с камер наблюдения отделения СДЭК в Мозыре, откуда российские солдаты массово отправляют вещи и технику, опубликовал в Twitter новостной проект MotolkoHelp.

"По нашей информации, за последние дни российские военные привезли как минимум два грузовика с вещами, которые будут доставлены в Россию", – говорится в сообщении.

Russian soldiers in the office of the Russian SDEK express-delivery service in Mazyr sending things (probably stolen) to Russia. pic.twitter.com/S1bm1euLb0 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022



Война России против Украины. Главное (обновляется)