ВСУ ликвидировали оккупанта-мародера из Псковской области. У него нашли украденные украшения и валюту

"Вторая армия в мире – бутафория. На самом же деле вооруженные силы Российской Федерации – это сборище мародеров, ничтожеств и военных преступников. На фото – один из российских оккупантов не довез добычу", – подписали снимок убитого оккупанта в Генштабе.

На фото видно, что за время войны Цибенко успел украсть у украинцев множество ювелирных изделий и валюту.

Уничтожили танк с Цибенко внутри силы территориальной обороны вместе с курсантами-разведчиками. Боец ТРО Владимир Полевой на своей странице в Facebook опубликовал рассказ сослуживца об уничтожении танка из противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Также он обнародовал снимок военного билета оккупанта, из которого следует, что Цибенко родился в Псковской области. В документе указано, что он окончил университет по специальности "менеджмент".

Журналисты "Обозревателя" нашли страницу оккупанта в Instagram (к моменту написания новости она была уже удалена). Судя по опубликованным там фото, он был женат.

Фото: denis.cibenko / Instagram

Страница оккупанта в "ВКонтакте" все еще доступна. Судя по информации на ней, он проживал в городе Опочка Псковской области.

Фото: Денис Цибенко / Вконтакте