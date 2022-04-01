ВСУ ликвидировали оккупанта-мародера из Псковской области. У него нашли украденные украшения и валюту

"Вторая армия в мире – бутафория. На самом же деле вооруженные силы Российской Федерации – это сборище мародеров, ничтожеств и военных преступников. На фото – один из российских оккупантов не довез добычу", – подписали снимок убитого оккупанта в Генштабе.
На фото видно, что за время войны Цибенко успел украсть у украинцев множество ювелирных изделий и валюту.
Уничтожили танк с Цибенко внутри силы территориальной обороны вместе с курсантами-разведчиками. Боец ТРО Владимир Полевой на своей странице в Facebook опубликовал рассказ сослуживца об уничтожении танка из противотанкового ракетного комплекса Javelin.
Также он обнародовал снимок военного билета оккупанта, из которого следует, что Цибенко родился в Псковской области. В документе указано, что он окончил университет по специальности "менеджмент".
Журналисты "Обозревателя" нашли страницу оккупанта в Instagram (к моменту написания новости она была уже удалена). Судя по опубликованным там фото, он был женат.
Страница оккупанта в "ВКонтакте" все еще доступна. Судя по информации на ней, он проживал в городе Опочка Псковской области.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 1 апреля, составили около 17,7 тыс. личного состава, 625 танков, 143 самолета, 131 вертолет, 316 артиллерийских систем и другое.
Россия официально признала гибель 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.