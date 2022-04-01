Аналитики считают, что переговорами РФ пытается выиграть время для перегруппировки сил перед новым ударом – NYT

Французский военный аналитик из Фонда стратегических исследований Франсуа Эйсбур уверен, что Россия не в состоянии вести серьезные переговоры, потому что ей нужно лучше вести войну. По его мнению, отвод войск – это шанс для россиян перегруппироваться, уйти из труднодоступных с точки зрения логистики мест, где у них уже закончились продовольствие и боеприпасы.
Директор британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House Робин Ниблетт считает, что "переговоры несерьезны в том смысле, что они сейчас для обеих сторон являются продолжением войны, а не решением". По его словам, Россия может сконцентрироваться на востоке, а Украине будет сложно перейти от маневренной обороны к серьезным контратакам. К тому же президент РФ Владимир Путин не забыл о Киеве, отмечает он.
Его коллега Матье Булег – французский ученый, изучающий российскую армию, – согласен с тем, что Россия не ведет добросовестных переговоров, а "прощупывает почву и пытается выиграть время, чтобы перегруппироваться и перевооружиться в военном отношении и добиться большего успеха на местах".
Он добавил, что неспособность российских войск захватить города и удержать территорию стала очевидной через месяц войны, поэтому стратегические цели пришлось изменить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
По итогам встречи в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Генштаб ВСУ на следующий день подтвердил, что РФ начала отвод войск.
В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления.