Аналитики считают, что переговорами РФ пытается выиграть время для перегруппировки сил перед новым ударом – NYT

Французский военный аналитик из Фонда стратегических исследований Франсуа Эйсбур уверен, что Россия не в состоянии вести серьезные переговоры, потому что ей нужно лучше вести войну. По его мнению, отвод войск – это шанс для россиян перегруппироваться, уйти из труднодоступных с точки зрения логистики мест, где у них уже закончились продовольствие и боеприпасы.

Директор британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House Робин Ниблетт считает, что "переговоры несерьезны в том смысле, что они сейчас для обеих сторон являются продолжением войны, а не решением". По его словам, Россия может сконцентрироваться на востоке, а Украине будет сложно перейти от маневренной обороны к серьезным контратакам. К тому же президент РФ Владимир Путин не забыл о Киеве, отмечает он.

Его коллега Матье Булег – французский ученый, изучающий российскую армию, – согласен с тем, что Россия не ведет добросовестных переговоров, а "прощупывает почву и пытается выиграть время, чтобы перегруппироваться и перевооружиться в военном отношении и добиться большего успеха на местах".

Он добавил, что неспособность российских войск захватить города и удержать территорию стала очевидной через месяц войны, поэтому стратегические цели пришлось изменить.

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