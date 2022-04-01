"Надо еще немного подождать". Верещук заявила, что возвращаться на деоккупированные территории опасно для жизни

Верещук: В настоящее время возвращение опасно, и военные это подтверждают. Мы понимаем, насколько эти территории заминированы Фото: Ірина Верещук / Facebook

"В настоящее время возвращение опасно, и военные это подтверждают. Мы понимаем, насколько эти территории заминированы. Если есть официальная информация, что Ирпень освободили, это не значит, что люди должны возвращаться. Оккупант сделал все, чтобы причинить боль даже после того, как он будет с позором изгнан с нашей земли. Поэтому надо еще немного подождать", – сказала Верещук.

Она призвала людей внимательно следить за официальными сообщениями и заверила, что у власти есть "специальный план, что делать в период временной оккупации и после деоккупации".

По словам Верещук, все органы власти, в том числе на местах, имеют соответствующие пошаговые инструкции.

Возможность возвращения людей на освобожденные от оккупантов территории зависит от многих факторов, подчеркнула вице-премьер-министр.

"Это зависит от заминированности, насколько глубока была оккупация и насколько сильны разрушения. Сейчас мы говорим и о критической инфраструктуре: вода, газ, свет, узлы связи. У нас есть реестр, где мы оцениваем этот ущерб, каждый вечер нам по каждому населенному пункту главы военных администраций передают информацию. Тогда мы видим, как быстро и безопасно это можно восстановить. И только после этого мы можем давать оценку, как быстро можно будет вернуться", – отметила Верещук.

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