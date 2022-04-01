Рада признала Россию государством-террористом и запретила ее военную символику

Рада ввела понятия "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину" Фото: Верховна Рада України / Telegram

Законопроект закрепляет в украинском законодательстве определения "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину"

Согласно законопроекту, в Украине запрещается пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима и акта агрессии против Украины, начавшегося 24 февраля.

Речь идет в том числе о публичном отрицании преступного характера войны России против Украины и распространении материалов, направленных на поддержку или оправдание российской агрессии.

Символика V и Z, получившая в западных СМИ название zwastika, согласно законопроекту, считается одним из символов военного вторжения неонацистского тоталитарного режима РФ в Украину.

Также определение символики военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину включает символику вооруженных сил РФ.

Законопроект определяет, в каких случаях символика вторжения считается использованной (в рекламе, материалах агитации, на спортивных и образовательных мероприятиях, в фильмах, программах, видеоблогах).

Перечислены также случаи правомерного использования этих символов (в "правомерном контексте"). Речь идет о:

произведениях, цель которых – осуждение российского неонацистского тоталитарного режима;

материалах СМИ и фотографиях, использование которых не может трактоваться как оправдание агрессии против Украины или манипулирование общественным мнением с целью создать "положительный образ государства-агрессора";

надписях на трофейной технике;

торговых марках, которые были зарегистрированы до 24 февраля 2022 года.

Нарушение норм влечет "гражданско-правовую, административную, административно-хозяйственную и уголовную ответственность согласно законодательству Украины", сказано в законе.

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