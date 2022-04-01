Рада признала Россию государством-террористом и запретила ее военную символику

Законопроект закрепляет в украинском законодательстве определения "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину"
Согласно законопроекту, в Украине запрещается пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима и акта агрессии против Украины, начавшегося 24 февраля.
Речь идет в том числе о публичном отрицании преступного характера войны России против Украины и распространении материалов, направленных на поддержку или оправдание российской агрессии.
Символика V и Z, получившая в западных СМИ название zwastika, согласно законопроекту, считается одним из символов военного вторжения неонацистского тоталитарного режима РФ в Украину.
Также определение символики военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину включает символику вооруженных сил РФ.
Законопроект определяет, в каких случаях символика вторжения считается использованной (в рекламе, материалах агитации, на спортивных и образовательных мероприятиях, в фильмах, программах, видеоблогах).
Перечислены также случаи правомерного использования этих символов (в "правомерном контексте"). Речь идет о:
Нарушение норм влечет "гражданско-правовую, административную, административно-хозяйственную и уголовную ответственность согласно законодательству Украины", сказано в законе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".