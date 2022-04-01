После войны Шойгу нужно будет поставить памятник из березы на границе Украины за разворовывание армии РФ – глава Луганской ОВА

"Благодарю Шойгу за то, что они сперли практически весь бюджет российской армии. Ну просто молодец, вот супер! Яхты, пароходы, дома, недвижка, деньги, на счетах которые, – все сейчас заморожено. И вот эти вот 30 танков, из которых четыре завелось", – сказал он.

Глава обладминистрации ответил также на ироничный вопрос, не стоит ли Шойгу дать звание "герой Украины".

"Я думаю, что нужно обязательно на границе с Украиной поставить ему какой-то памятник деревянный. Ну, там, из березы вырежем. К нему не зарастет народная тропа", – считает Гайдай.

Он назвал Россию "прогнившей страной", которая никогда не победит Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube