После войны Шойгу нужно будет поставить памятник из березы на границе Украины за разворовывание армии РФ – глава Луганской ОВА

"Благодарю Шойгу за то, что они сперли практически весь бюджет российской армии. Ну просто молодец, вот супер! Яхты, пароходы, дома, недвижка, деньги, на счетах которые, – все сейчас заморожено. И вот эти вот 30 танков, из которых четыре завелось", – сказал он.
Глава обладминистрации ответил также на ироничный вопрос, не стоит ли Шойгу дать звание "герой Украины".
"Я думаю, что нужно обязательно на границе с Украиной поставить ему какой-то памятник деревянный. Ну, там, из березы вырежем. К нему не зарастет народная тропа", – считает Гайдай.
Он назвал Россию "прогнившей страной", которая никогда не победит Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шойгу возглавляет минобороны РФ с ноября 2012 года.
24 февраля 2022 года российские войска масштабно вторглись в Украину с нескольких направлений. По состоянию на 1 апреля армия РФ потеряла, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, около 17,7 тыс. человек личного состава, 625 танков, 1751 боевую бронемашину и другую технику включительно с артиллерией, авиацией и кораблями.