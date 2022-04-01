В результате обстрелов со стороны оккупантов в Луганской области два человека погибло, двое получили ранения

"Двое погибших, двое пострадавших, 18 разрушенных домов. Из-за мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Ивановки повреждено 20 объектов. Среди них девять многоквартирных и девять частных жилых домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Погибли двое жителей Северодонецка, ранены жители Лисичанска и Тошковки.

"Что касается критической инфраструктурой области, без централизованного водоснабжения остаются полностью Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск. Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта (около 73,5 тыс. абонентов), из них 28 полностью и пять частично. Обесточены 767 трансформаторных подстанций – 12 населенных пунктов частично и 22 полностью. Свет отсутствует у 124 914 потребителей области", – заявил он.

Позже Гайдай сообщил, что оккупанты обстреляли Горское, ранена женщина.

"Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору Горского. Есть несколько разрушенных домов, ранена женщина", – заявил он.д

Всего с начала вторжения РФ в Луганской области погибло 143 человека, 29 из них – дети, добавил Гайдай.