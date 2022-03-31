Командир "Азова": Взять Киев у противника не получилось, его новая стратегическая цель – Донбасс

Прокопенко отметил, что в последние дни Россия кардинально сократила активность на киевском и черниговском направлениях.

"Нетрудно догадаться, куда будут оттягиваться войска противника. Они поменяли новую стратегическую цель, решив сконцентрировать все усилия на направлении Донецкой и Луганской областей, поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время противник будет стягивать колоссальное количество сил и средств на направление Донбасса, будет отказываться от предыдущих целей по взятию Киева и северного направления. Поэтому мы понимаем, что в ближайшие пару дней нам будет еще сложнее, но наши солдаты не опускают руки и будут воевать до последнего", – сказал Прокопенко.

Он отметил, что россияне хотели "строевым шагом за трое суток взять Киев".

"Этого сделать не получилось, поэтому они отказались от своих целей, и сейчас они положили глаз на Левобережную Украину, – сказал Прокопенко. – Они будут концентрировать все свои усилия на Донбассе, на сухопутном коридоре с Крымом и Приднестровьем и будут стараться захватывать Левобережную Украину".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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