Командир "Азова": Взять Киев у противника не получилось, его новая стратегическая цель – Донбасс

Прокопенко отметил, что в последние дни Россия кардинально сократила активность на киевском и черниговском направлениях.
"Нетрудно догадаться, куда будут оттягиваться войска противника. Они поменяли новую стратегическую цель, решив сконцентрировать все усилия на направлении Донецкой и Луганской областей, поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время противник будет стягивать колоссальное количество сил и средств на направление Донбасса, будет отказываться от предыдущих целей по взятию Киева и северного направления. Поэтому мы понимаем, что в ближайшие пару дней нам будет еще сложнее, но наши солдаты не опускают руки и будут воевать до последнего", – сказал Прокопенко.
Он отметил, что россияне хотели "строевым шагом за трое суток взять Киев".
"Этого сделать не получилось, поэтому они отказались от своих целей, и сейчас они положили глаз на Левобережную Украину, – сказал Прокопенко. – Они будут концентрировать все свои усилия на Донбассе, на сухопутном коридоре с Крымом и Приднестровьем и будут стараться захватывать Левобережную Украину".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что российские оккупанты теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса".
Генштаб Вооруженных сил Украины 29 марта подтвердил перемещение оккупантов вблизи Киева, а позже заявил, что "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство ВСУ и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить столицу.
В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".
В НАТО считают, что Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса. В британской разведке прогнозируют, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами.