В Лисичанске в результате обстрелов оккупантов погибли два ребенка – ГСЧС

Спасатели отметили, что обстрелы в Луганской области не утихают. Пострадавших и погибших жителей Лисичанска часами невозможно было забрать с улиц из-за интенсивных обстрелов.

"Вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – резурвуара для нефтепродуктов. Десятки многоэтажных и частных жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили были охвачены огнем. В Приволье и Кременной из-за обстрелов произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории", – проинформировали в ГСЧС.

31 марта в результате обстрела жилого района Северодонецка обрушился дом. Сотрудники ГСЧС спасли двух граждан, также из-под завалов достали одного погибшего.

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Вчера из Лисичанска удалось вывезти 260 граждан, из Рубежного эвакуировали 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13. Все эвакуированные находятся в безопасности, отметили спасатели.

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