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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лисичанске в результате обстрелов оккупантов погибли два ребенка – ГСЧС

Обстрелы в Луганской области не утихают, сообщили спасатели
Обстрелы в Луганской области не утихают, сообщили спасатели
Фото: ДСНС України / Facebook

30 марта в Лисичанске Луганской области в результате обстрелов российских оккупантов погибли дети – двух и восьми лет. Об этом пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщил в Facebook.

Спасатели отметили, что обстрелы в Луганской области не утихают. Пострадавших и погибших жителей Лисичанска часами невозможно было забрать с улиц из-за интенсивных обстрелов.

"Вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – резурвуара для нефтепродуктов. Десятки многоэтажных и частных жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили были охвачены огнем. В Приволье и Кременной из-за обстрелов произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории", – проинформировали в ГСЧС.

31 марта в результате обстрела жилого района Северодонецка обрушился дом. Сотрудники ГСЧС спасли двух граждан, также из-под завалов достали одного погибшего.

Пожарные ликвидируют пожар склада на площади 200 м2в Северодонецке.

Вчера из Лисичанска удалось вывезти 260 граждан, из Рубежного эвакуировали 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13. Все эвакуированные находятся в безопасности, отметили спасатели.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/343806264453936

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты захватили большую часть Луганской области, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. 

Они ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную, которые остаются под контролем Украины. В течение 29 марта, по данным главы областной военной администрации Сергея Гайдая, полиция зарегистрировала 35 фактов обстрелов населенных пунктов Луганской области из разных видов вооружения, в том числе оккупанты наносили авиаудары. В Лисичанске и Кременной в результате авиаударов было повреждено около 20 частных домовладений. 

Теги: пожар, Луганская область, ГСЧС, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, спасатели, дети, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Приволья, российские оккупанты
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