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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Вольтанутый Путин, наркоманы в российской армии, оккупанты не забирают погибших. Интервью Бацман с главой Луганской ОВА. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с руководителем Луганской областной военной администрации Сергеем Гайдаем.

Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области, о том, почему оккупанты сейчас бросят все силы для захвата Донбасса, чем и когда может закончиться война, о российских солдатах и том, как они относятся к погибшим, о боевиках "ЛНР", которые помогают "русским уродам" корректировать огонь по гражданским объектам, а также о вольтанутом президенте РФ Владимире Путине, который любит знаковые даты. 

Гайдай родился в 1975 году в Северодонецке Луганской области. Окончил Хмельницкий экономический университет (специальность – "финансы и кредит") и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – "публичное управление и администрирование").

В 20002015 годах занимался бизнесом. В 20152018 годах был председателем Мукачевской районной государственной администрации. С октября 2019 года возглавляет Луганскую областную государственную администрацию (на время военного положения она стала ОВА). 

Теги: Владимир Путин, Луганская область, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины
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