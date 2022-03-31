Вольтанутый Путин, наркоманы в российской армии, оккупанты не забирают погибших. Интервью Бацман с главой Луганской ОВА. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области, о том, почему оккупанты сейчас бросят все силы для захвата Донбасса, чем и когда может закончиться война, о российских солдатах и том, как они относятся к погибшим, о боевиках "ЛНР", которые помогают "русским уродам" корректировать огонь по гражданским объектам, а также о вольтанутом президенте РФ Владимире Путине, который любит знаковые даты.

Гайдай родился в 1975 году в Северодонецке Луганской области. Окончил Хмельницкий экономический университет (специальность – "финансы и кредит") и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – "публичное управление и администрирование").

В 2000–2015 годах занимался бизнесом. В 2015–2018 годах был председателем Мукачевской районной государственной администрации. С октября 2019 года возглавляет Луганскую областную государственную администрацию (на время военного положения она стала ОВА).