"Прикинь, как они жили и как мы живем". СБУ перехватила разговор оккупанта с женой, в котором она просит привезти ей награбленные в Украине вещи

В СБУ отметили, что мародерство в украинских домах стало для российских оккупантов как поход в супермаркет Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Российские оккупанты настолько обнаглели, что мародерство в украинских домах стало для них как поход в супермаркет", – отметили в СБУ.

В телефонном разговоре жена оккупанта просит своровать ей в доме украинской семьи ноутбук, кроссовки и спортивный костюм нужного размера.

В ответ мародер сообщил, что набрал ей хорошей косметики и футболок. При этом отметил, что его сослуживцы выносят награбленное "целыми сумками".

"Какой русский человек не сопрет ничего? – с иронией поддержала оккупанта его жена. – Прикинь, как они жили и как мы живем, бл…дь. Вот они за это и бьются".

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