Российские оккупанты продолжают частичный отвод войск из-под Киева в сторону Беларуси и вывозят награбленное имущество – Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины преследуют отступающих оккупантов, прорывают их оборонные позиции и постепенно освобождают украинские земли, сообщает Генштаб Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Также в Генштабе фиксируют движение смешанных колонн техники разного количества, в составе которых – гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), угнанные российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Ими оккупанты вывозят награбленное имущество.

На временно занятых территориях захватчики продолжают террористическую деятельность – ограничивают движение гражданского населения, используют дома и квартиры мирного населения для размещения личного состава, содержат в заложниках местных жителей и активистов. Они продолжают заниматься мародерством и совершать насилие в отношении украинцев.

По данным Генштаба, в отдельных районах, временно занятых врагом, оккупанты пытаются заставить предпринимателей перейти на расчет за товары и услуги в российских рублях.

Сообщается, что группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отражены семь вражеских атак.

Украинские военнослужащие уничтожили три танка, два бронетранспортера, две единицы автомобильной техники и две артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".

Силы обороны Украины преследуют отступающих оккупантов, прорывают их оборонные позиции и постепенно освобождают украинские земли, говорится в сообщении.

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