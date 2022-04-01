Мэр Чернигова заявил, что атаки на город участились после заявлений об "отводе" российских войск

"После обещаний российской делегации о снижении интенсивности ударов в Киеве и Чернигове мы фактически наблюдаем увеличение интенсивности обстрелов и минометных обстрелов. И за последние сутки в наши больницы поступило 20 раненых человек, и это и военные, и гражданские", – сказал Атрошенко.

По его словам, пациентов приходится размещать в коридоре, потому что это самое безопасное место в больнице – дальше от окон.

Мэр отметил, что, хотя российские войска отходят к границе, артиллерийские и минометные обстрелы усиливаются. Ночью Чернигов также бомбили с самолетов.

"Русские используют минометы – это очень старое оружие, и это не высокоточное оружие, – и они стреляют минометными снарядами по нам, в четырех-пяти километрах от города… а также используют самолеты и сбрасывают бомбы с малой высоты, то есть с целью заведомо уничтожить мирное население и жилые кварталы", – добавил Атрошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население, говорит Атрошенко.

3 марта он говорил, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, которые были при бомбардировках нацистами в 1941 году. 23 марта он сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".

По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

29 марта мэр сообщил, что, по предварительным данным, в городе погибло от 350 до 400 мирных жителей.