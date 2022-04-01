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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области

Украинские военные продолжают контрнаступление
Украинские военные продолжают контрнаступление
Фото: Угруповання військ "Південь" / Grouping of troops "South" / Facebook

Вооруженные силы Украины вернули под контроль 11 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщила в Facebook ночью 1 марта группировка войск "Південь".

Согласно сообщению, были освобождены от оккупантов Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

"Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что в ходе операции подразделение ВСУ обзавелось трофейной техникой – танками Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ.

https://www.facebook.com/uvPivden/posts/112379708089261

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.

По информации секретаря СНБО Алексея Данилова на 26 марта, контрнаступление украинских военных "абсолютно продуктивно".

Украинские военные уже освободили Ирпень в Киевской области, Тростянец в Сумской и другие населенные пункты. Чиновники призывают эвакуированных оттуда жителей пока не возвращаться домой – населенные пункты заминированы россиянами и находятся под постоянным обстрелом оккупантов

"Севернее Киева, на черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов. Они и сами отдают себе отчет, что больше не вытягивают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечивать в первой половине марта", – сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 31 марта. 

Теги: оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины
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