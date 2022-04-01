ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области

Согласно сообщению, были освобождены от оккупантов Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

"Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что в ходе операции подразделение ВСУ обзавелось трофейной техникой – танками Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ.

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