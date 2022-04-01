ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области

Согласно сообщению, были освобождены от оккупантов Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.
"Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников", – говорится в сообщении.
Военные отметили, что в ходе операции подразделение ВСУ обзавелось трофейной техникой – танками Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.
По информации секретаря СНБО Алексея Данилова на 26 марта, контрнаступление украинских военных "абсолютно продуктивно".
Украинские военные уже освободили Ирпень в Киевской области, Тростянец в Сумской и другие населенные пункты. Чиновники призывают эвакуированных оттуда жителей пока не возвращаться домой – населенные пункты заминированы россиянами и находятся под постоянным обстрелом оккупантов
"Севернее Киева, на черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов. Они и сами отдают себе отчет, что больше не вытягивают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечивать в первой половине марта", – сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 31 марта.