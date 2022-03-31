В Голой Пристани люди вышли на митинг из-за похищения мэра

Митинг устроили на площади у здания городского совета. На нем выступили представители горсовета, активисты, жители Голой Пристани.

Каждый из ораторов говорил о том, что российские военные должны вернуть Бабича и других жителей общины, похищенных с начала вторжения России в Украину.

"Свободу мэру!", "Свободу пленным!", "Гола Пристань – это Украина!", "Херсонщина – это Украина!" – скандировали присутствовавшие на митинге. В конце митинга вместе спели гимн Украины и гимн Голой Пристани.

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Видео: Суспільне Херсон / YouTube

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Война России против Украины. Главное (обновляется)