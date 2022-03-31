В Голой Пристани люди вышли на митинг из-за похищения мэра

Митинг устроили на площади у здания городского совета. На нем выступили представители горсовета, активисты, жители Голой Пристани.
Каждый из ораторов говорил о том, что российские военные должны вернуть Бабича и других жителей общины, похищенных с начала вторжения России в Украину.
"Свободу мэру!", "Свободу пленным!", "Гола Пристань – это Украина!", "Херсонщина – это Украина!" – скандировали присутствовавшие на митинге. В конце митинга вместе спели гимн Украины и гимн Голой Пристани.
Пользовательница Алена Литвиненко опубликовала в Facebook фото с акции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время вторжения российские оккупационные войска похитили 14 мирных украинских граждан – представителей местного самоуправления, сообщала 24 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.