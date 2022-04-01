"Рашисты только и могут, что воевать с памятниками". В Тростянце разрушен "Дом управляющего поместьями Кенига"

Здание в стиле модерн было построено в 1911 году Фото: Владимир Быков / Facebook

"В "Нескучанском парке" в Тростянце разрушен памятник архитектуры национального значения "Дом управляющего поместьями Л.Е. Кенига", охранный номер 1548... Верю в нашу победу, восстановление разрушенных городов и объектов культурного наследия независимой Украины!" – написал Быков.

В здании располагалось отделение Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации. По информации сотрудницы института Светланы Лось, здание было разрушено 23 марта.

"Разрушен памятник архитектуры и научное учреждение, сохранившее в себе чрезвычайную атмосферу начала ХХ века, отреставрированное в 2000 году. Старинный паркет, и камины, и богатое собрание архива и библиотеки. В архиве хранились подробные записи каждого исследовательского объекта. Все поглотил огонь. В моей голове это не укладывается! Там всегда радушно встречали ученых и студентов", – написала Лось.

Она отметила, что люди не пострадали, но во время оккупации сотрудники лесостанции не смогли эвакуироваться и находились в ужасных условиях.

Архитектор Иван Быков добавил, что здание было построено в стиле модерн в 1911 году. "Поганые рашисты только и могут, что воевать с мирными жителями, жилыми домами и памятниками, потому что бегут от наших военных с горящими пятками", – написал он.

Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта.