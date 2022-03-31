Минкультуры Украины призвало ЮНЕСКО исключить Россию из состава организации и перенести 45-ю сессию во Львов

"Россия в своих целях видит уничтожение Украины. Физическое и историческое. Бомбя и стреляя без разбора и по нашим культурным архитектурным памятникам. Несмотря на то, что некоторые из них уходят своей историей в тысячелетия", – написал министр.

Он напомнил, что Херсонес Таврический, Ханский Дворец в Бахчисарае, который является единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры – уже находятся в зоне риска. Многочисленные театры и здания массово уничтожаются. Некоторые из памятников принадлежат к всемирному наследию и объединяют в себе культуры и других народов", - написал министр.

Он обратился к ЮНЕСКО с призывом перенести 45-ю сессию из российской Казани во Львов, так как РФ, "которая своими руками цинично сносит все на своем пути", не может быть организатором сессии и участником организации.

"Сегодня культура в России стала политическим инструментом, который Кремль усиленно использует. Актеры, режиссеры, музыкальные исполнители становятся рупорами кремлевской пропаганды. Уж не говоря о том, что на культурных постройках вешают фашистский символ российской агрессии "Z", – написал Ткаченко.

Он добавил, что культура – это "пространство свободы, вдохновения, правдивого свидетельства и глубокого осмысления, а не пропаганда самовозвеличивания, жестокости и унижения достоинства другого".

"Она не о выстраивании искаженных представлений о мире в угоду преступному политическому режиму, и не о кривых зеркалах, в которых правда не имеет никакого значения. Что же из этого отвечает ценностям и цели ЮНЕСКО? Выбирать вам", – подытожил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)