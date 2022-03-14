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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жолдак: Россия развязала войну против моей Родины – Украины. Я снимаю мое имя как режиссера со всех своих российских спектаклей и опер

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Жолдак: Мой прогноз, что Российская Федерация начала движение к развалу и распаду на многие свободные государства
Жолдак: Мой прогноз, что Российская Федерация начала движение к развалу и распаду на многие свободные государства
Фото предоставлено Sota Cinema & Theatre Hub

Украинский театральный режиссер Андрий Жолдак снимает свое имя как режиссера со всех российских опер и спектаклей. Об этом он заявил в комментарии интернет-изданию "ГОРДОН".

"Я, Андрий Жолдак, режиссер драматического и оперного театра, сознательно заявляю, что Российская Федерация со своим своим президентом и главнокомандующим [Владимиром] Путиным развязала войну против моей Родины – Украины – и проводит уничтожение и геноцид граждан Украины, убивает детей, женщин и мужчин, разрушает города, села и все вокруг. Я заявляю, что отныне я снимаю мое имя режиссера со всех своих российских спектаклей и опер и считаю, что весь цивилизованный мир должен перестать сотрудничать с представителями сегодняшними российской культуры, так как эта страна сегодня является человеконенавистнической и опасной для людей и цивилизации", – заявил он.

Режиссер подчеркнул, что нынешние работники российской сферы культуры тоже несут ответственность за свою страну, за диктатуру в ней и за войну, которую начал их президент.

"Украина – демократическая и свободная – будет независимой и выстоит! А мой прогноз, что Российская Федерация начала движение к развалу и распаду на многие свободные государства внутри себя, процесс исчезновения Российской Федерации начался! За нашу и вашу свободу!" – заявил Жолдак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого.

В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".

С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.

Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году он получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.

Теги: Россия, Украина, театр, война России против Украины, Андрий Жолдак
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