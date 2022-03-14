Жолдак: Россия развязала войну против моей Родины – Украины. Я снимаю мое имя как режиссера со всех своих российских спектаклей и опер

Жолдак: Мой прогноз, что Российская Федерация начала движение к развалу и распаду на многие свободные государства Фото предоставлено Sota Cinema & Theatre Hub

"Я, Андрий Жолдак, режиссер драматического и оперного театра, сознательно заявляю, что Российская Федерация со своим своим президентом и главнокомандующим [Владимиром] Путиным развязала войну против моей Родины – Украины – и проводит уничтожение и геноцид граждан Украины, убивает детей, женщин и мужчин, разрушает города, села и все вокруг. Я заявляю, что отныне я снимаю мое имя режиссера со всех своих российских спектаклей и опер и считаю, что весь цивилизованный мир должен перестать сотрудничать с представителями сегодняшними российской культуры, так как эта страна сегодня является человеконенавистнической и опасной для людей и цивилизации", – заявил он.

Режиссер подчеркнул, что нынешние работники российской сферы культуры тоже несут ответственность за свою страну, за диктатуру в ней и за войну, которую начал их президент.

"Украина – демократическая и свободная – будет независимой и выстоит! А мой прогноз, что Российская Федерация начала движение к развалу и распаду на многие свободные государства внутри себя, процесс исчезновения Российской Федерации начался! За нашу и вашу свободу!" – заявил Жолдак.

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