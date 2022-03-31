С 1 апреля в Украине начнут возобновлять работу заведения культуры и искусств – Минкультуры

Мероприятия в учреждениях культуры и искусства будут проходит с учетом военного времени Фото: Гончаренко / Telegram

"Искусство – это не только невидимый мостик, объединяющий реальность и мир фантазий, но и настоящее лекарство против душевных ран. Их украинцы получили так много, что и не сосчитать. Поэтому деятели искусств готовы работать нон-стоп, чтобы облегчить страдания людей от пережитых ужасов войны, подарить положительные эмоции взрослым и детям, а также возродить надежду и веру в лучшее будущее", – говорится в сообщении.

Отмечается, что каждое заведение культуры будет готовить свою программу и будет работать по собственному графику. Подробную информацию о расписании и приобретении билетов нужно узнавать на сайтах заведений.

"Часть средств от приобретенных билетов пойдет на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку", – отметили в ведомстве.

Минкультуры подчеркивает, что события в учреждениях культуры и искусства будут проходить с учетом требований военного положения.

"В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, расположенное в заведении. Следовательно, количество мест ограничено. При входе в заведение может проводиться поверхностный осмотр по выявлению предметов, оборот которых запрещен, ограничен или представляет угрозу жизни или здоровью людей", – говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили о соблюдении противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Война России против Украины. Главное (обновляется)