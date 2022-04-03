"Поддержка преступников – тоже преступление". Климкин призвал ООН распуститься или отреагировать на вторжение РФ

"После фото из освобожденной Бучи, обошедших мир, у ООН есть только два пути. Первый – немедленно исключить Россию из Совета по правам человека. Такое же требование мы должны направить в Международный суд в Гааге. Второй – самораспуститься как организации, окончательно потерявшей моральную – даже не политическую – основу для своей деятельности", – написал он.

Украинский дипломат напомнил, что в 1939 году Советский Союз исключили из Лиги наций за нападение на Финляндию.

"Пора повторить историю. Если это не удастся, ее можно распускать: поддержка преступников – это тоже преступление, и ООН должна понести за это ответственность", – считает Климкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)