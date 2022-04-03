Как можно привлечь высшее руководство РФ к ответственности за войну в Украине. Объяснение коалиции "Украина. Пять утра"

В коалиции напомнили, что Украина уже инициировала создание международного трибунала – Специального трибунала по преступлениям и агрессии против Украины, юрисдикцию которому дадут страны – подписанты декларации по его созданию.
"Сейчас предлагается, чтобы трибунал проходил в Харькове. Он будет рассматривать преступление агрессии против Украины, совершенное высшим политическим и военным руководством РФ и Беларуси", – говорится в сообщении.
Международный уголовный суд, в свою очередь, будет рассматривать геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Этот суд имеет право выдать ордер на арест высшего руководства страны, в том числе и президента. А поскольку членами суда являются 123 страны, то в случае выдачи ордера все они будут обязаны выдать подозреваемых суду, если те окажутся на их территории.
"Этап задержания и передачи обвиняемых суду может длиться годами. Если подозреваемые будут скрываться в РФ или Беларуси, то их фактическое участие в судебном процессе и арест возможны только при условии изменения политической ситуации внутри этих стран", – объяснили в коалиции.
* Коаліція @Ukraine5am продовжує відповідати на типові запитання українців.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) April 1, 2022
* Чи можна притягнути до відповідальності вище воєнне та політичне керівництво #РФ?#RussiaWarCrimes
* Так. За допомогою #МКС @IntlCrimCourt та, імовірно, спеціального трибуналу зі злочину агресії * pic.twitter.com/uJsmBLwjks
"Украина. Пять утра / Ukraine. 5 AM" – это коалиция по документированию военных преступлений России. В ее состав вошли 16 правозащитных организаций (Zmina, Украинская Хельсинкская группа, Медийная инициатива за права человека, "КрымSOS", "Восток SOS", Адвокатская совещательная группа и другие), а также бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов и адвокат Денис Рабомизо.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
Прокурор Международного уголовного судаКарим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.
Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.