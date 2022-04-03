Как можно привлечь высшее руководство РФ к ответственности за войну в Украине. Объяснение коалиции "Украина. Пять утра"

В коалиции напомнили, что Украина уже инициировала создание международного трибунала – Специального трибунала по преступлениям и агрессии против Украины, юрисдикцию которому дадут страны – подписанты декларации по его созданию.

"Сейчас предлагается, чтобы трибунал проходил в Харькове. Он будет рассматривать преступление агрессии против Украины, совершенное высшим политическим и военным руководством РФ и Беларуси", – говорится в сообщении.

Международный уголовный суд, в свою очередь, будет рассматривать геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Этот суд имеет право выдать ордер на арест высшего руководства страны, в том числе и президента. А поскольку членами суда являются 123 страны, то в случае выдачи ордера все они будут обязаны выдать подозреваемых суду, если те окажутся на их территории.

"Этап задержания и передачи обвиняемых суду может длиться годами. Если подозреваемые будут скрываться в РФ или Беларуси, то их фактическое участие в судебном процессе и арест возможны только при условии изменения политической ситуации внутри этих стран", – объяснили в коалиции.

* Коаліція @Ukraine5am продовжує відповідати на типові запитання українців.

* Чи можна притягнути до відповідальності вище воєнне та політичне керівництво #РФ?#RussiaWarCrimes

* Так. За допомогою #МКС @IntlCrimCourt та, імовірно, спеціального трибуналу зі злочину агресії * pic.twitter.com/uJsmBLwjks — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) April 1, 2022

"Украина. Пять утра / Ukraine. 5 AM" – это коалиция по документированию военных преступлений России. В ее состав вошли 16 правозащитных организаций (Zmina, Украинская Хельсинкская группа, Медийная инициатива за права человека, "КрымSOS", "Восток SOS", Адвокатская совещательная группа и другие), а также бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов и адвокат Денис Рабомизо.