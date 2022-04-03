Глава Евросовета: Шокирован фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области

"Шокирован фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Дальнейшие санкции и поддержка ЕС – на подходе. Слава Украине!" – заявил он в Twitter 3 апреля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacre— Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022
ЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах.
Подальші санкції та підтримка ЄС на підході.
Слава Україні!
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании и других странах и объединениях государств.