"Убийцы, мародеры, палачи". Зеленский опубликовал фото Бучи после российской оккупации

Глава государства напомнил о решении Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором Украине пообещали вступление в НАТО.
"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла. Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", – написал глава государства.
Об освобождении Киевской области от российских оккупантов Министерство обороны Украины объявило 2 апреля.
В населенных пунктах региона, находившихся под оккупацией, найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, таких погибших обнаружили в Буче.