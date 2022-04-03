Россия хуже, чем ИГИЛ – Кулеба о преступлениях оккупантов в Украине

"Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить свои миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевской области, чтобы во взаимодействии с украинскими правоохранителями собрать все доказательства военных преступлений россиян", – сказал он.
Украинский дипломат отметил, что МИД Украины уже направил такой запрос в суд в Гааге.
"Мы все еще собираем и ищем тела, но счет уже пошел на сотни. Мертвые тела лежат на улицах. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также отходя из них... Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ", – заявил Кулеба.
Он назвал "делом своей жизни" задачу приложить "максимум усилий для привлечения виновных к ответственности".
"Это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они все не понесут ответственность", – подчеркнул Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Об освобождении Киевской области от российских оккупантов Министерство обороны Украины объявило 2 апреля.
В населенных пунктах региона, находившихся под оккупацией, найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
ИГИЛ ("Исламское государство") – возникшая в Ираке в 1999 году террористическая организация. В 2014 году контролировала около 100 тыс. км² территорий.