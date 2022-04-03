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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия хуже, чем ИГИЛ – Кулеба о преступлениях оккупантов в Украине

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Кулеба: Невозможно было представить такое в ХХІ веке
Кулеба: Невозможно было представить такое в ХХІ веке
Фото: mfa.gov.ua

Международные организации должны приехать в освобожденные от российской оккупации населенные пункты Украины для документирования военных преступлений. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 3 апреля в эфире британского Times UK radio, информирует сайт Кабинета Министров Украины.

"Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить свои миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевской области, чтобы во взаимодействии с украинскими правоохранителями собрать все доказательства военных преступлений россиян", – сказал он.

Украинский дипломат отметил, что МИД Украины уже направил такой запрос в суд в Гааге.

"Мы все еще собираем и ищем тела, но счет уже пошел на сотни. Мертвые тела лежат на улицах. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также отходя из них... Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ", – заявил Кулеба.

Он назвал "делом своей жизни" задачу приложить "максимум усилий для привлечения виновных к ответственности".

"Это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они все не понесут ответственность", – подчеркнул Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Об освобождении Киевской области от российских оккупантов Министерство обороны Украины объявило 2 апреля.

В населенных пунктах региона, находившихся под оккупацией, найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

ИГИЛ ("Исламское государство") – возникшая в Ираке в 1999 году террористическая организация. В 2014 году контролировала около 100 тыс. км² территорий.

Теги: Россия, война, МИД Украины, военные, оккупация, Исламское государство, вторжение, Дмитрий Кулеба, Буча, преступление, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, дипломаты, ИГИЛ, население, суд, российские оккупанты
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