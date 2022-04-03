Российские оккупанты ехали в Украину за званиями "героя РФ" – СБУ

"Российские оккупанты ехали в Украину за званиями "героя РФ", а возвращаются назад "грузом 200", без конечностей и без высоких должностей. [...] Один из оккупантов рассказывает сестре о командире своей бригады. Говорит, что чиновник хотел получить медаль, но из-за бешеных потерь его вообще сняли с должности", – говорится в сообщении.

Украинская спецслужба отмечает, что российский военный признал, что "ситуация для рашистов критическая и их бригада снова опозорилась".

"Героизм по-русски – это мародерство, изнасилование несовершеннолетних и увечья друг другу, только чтобы убежать от войны. Украинские военные – несокрушимые, и потому мы победим врага", – объяснили в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)