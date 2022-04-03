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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ехали в Украину за званиями "героя РФ" – СБУ

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Оккупанты признают свои "бешеные потери", отметили в СБУ
Оккупанты признают свои "бешеные потери", отметили в СБУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Перехват телефонных разговоров российских оккупантов свидетельствует, что некоторые из них участвовали во вторжении в Украину в надежде получить звание "герой РФ". Об этом Служба безопасности Украины проинформировала 3 апреля в Telegram.

"Российские оккупанты ехали в Украину за званиями "героя РФ", а возвращаются назад "грузом 200", без конечностей и без высоких должностей. [...] Один из оккупантов рассказывает сестре о командире своей бригады. Говорит, что чиновник хотел получить медаль, но из-за бешеных потерь его вообще сняли с должности", – говорится в сообщении.

Украинская спецслужба отмечает, что российский военный признал, что "ситуация для рашистов критическая и их бригада снова опозорилась".

"Героизм по-русски – это мародерство, изнасилование несовершеннолетних и увечья друг другу, только чтобы убежать от войны. Украинские военные – несокрушимые, и потому мы победим врага", – объяснили в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российским оккупантам удалось захватить часть территорий на юге, севере и северо-востоке страны, а также продвинуться на Донбассе. Бои продолжаются.

По состоянию на 3 апреля противник потерял в Украине около 18 тыс. человек личного состава, сотни танков и бронемашин, десятки самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Теги: Россия, СБУ, война, военные, вторжение, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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