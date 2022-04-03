ВСУ взяли под контроль район города Припять

Также украинские военные взяли под свой контроль участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь.
Как отметил глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко, которого цитирует НВ, вскоре украинские военные приступят к разминированию территории на Чернобыльской АЭС, так как после ухода российских войск с территории атомной станции вдоль дорог остались сотни пустых ящиков от мин.
"Полчаса назад (в 11.00) набрал директор Чернобыльской АЭС и сообщил, что на площадку Чернобыльской АЭС вошли Вооруженные силы Украины. Сейчас они делают свои блокпосты, расставляют силы и собираются приступать к разминированию", – рассказал Крамаренко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и стали подвергаться воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
30 марта в Пентагоне заявили, что РФ начала выводить войска из зоны Чернобыльской АЭС в Беларусь. 31 марта "Энергоатом" получил подтверждение, что оккупанты покидают ЧАЭС.
Вечером 2 апреля в Минобороны сообщили, что вся Киевская область освобождена от оккупантов.