ВСУ взяли под контроль район города Припять

Также украинские военные взяли под свой контроль участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь.

Как отметил глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко, которого цитирует НВ, вскоре украинские военные приступят к разминированию территории на Чернобыльской АЭС, так как после ухода российских войск с территории атомной станции вдоль дорог остались сотни пустых ящиков от мин.

"Полчаса назад (в 11.00) набрал директор Чернобыльской АЭС и сообщил, что на площадку Чернобыльской АЭС вошли Вооруженные силы Украины. Сейчас они делают свои блокпосты, расставляют силы и собираются приступать к разминированию", – рассказал Крамаренко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)